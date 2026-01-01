Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı: Ekmeğe zam gelecek mi?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Sakarya Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası 41. Olağan Genel Kurulunda ekmek fiyatlarına dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Balcı, federasyon merkezinde düzenlediği basın toplantısının ardından Türkiye genelinde yanlış anlaşılan bazı konulara açıklık getirdi.

Halkın merakını gidermek ve asgari ücret artışının ekmek fiyatlarına yansıması konusunda bilgilendirme yapmak istediklerini belirten Balcı, fiyat belirleme sürecindeki prosedürel değişikliklere de değindi. Yeni düzenleme ile illerdeki itiraz komisyonunun "uzlaşma komisyonu" olarak değiştirildiğini aktaran Balcı, 6 kişilik bu komisyonun 4’ünün idare, ikisinin ise esnaf temsilcisinden oluştuğunu ifade etti.

ŞUBAT AYI İÇİN KRİTİK MESAJ

Bugüne kadar Ticaret Bakanlığı ile müşterek kararlar aldıklarını vurgulayan Balcı, fırıncı esnafının endişe etmemesi gerektiğini belirtti. Esnafın ve halkın mağdur olmaması için hassas bir denge gözettiklerini söyleyen Balcı, önümüzdeki süreç için şu ifadeleri kullandı: "Şubat ayında bir değişiklik gerekiyorsa, Ticaret Bakanlığı'yla görüşerek bugüne kadar olduğu gibi bunda da en makul fiyat neyse onu size duyuracağız."

2026 İDDİALARINA YANIT

Balcı, halka en ucuz ve kaliteli ekmeği sunmak için çaba sarf ettiklerini dile getirirken, artan girdi maliyetlerine dikkat çekti. Ağustos 2025’ten bu yana değişen ekonomik tabloyu özetleyen Balcı, şöyle konuştu: "2025 yılının 8. ayında fiyat değişikliği olduğunda, 'Ekmek kilogram fiyatının 75 lira olduğunu, asgari ücretin artmasıyla o gün 900 lira olan un fiyatının 1100 lira seviyesine, maya fiyatının 600 liradan 975 liraya çıkmasına rağmen 2026 yılında sevindirici bir haber veriyoruz, ekmek fiyatında henüz herhangi bir değişiklik yok', dedik. Daha sonra, 'ilgili bakanlıkla görüşme yaparak ne olacağı konusunda karar vereceğiz, en makul şekilde bunu da size duyururuz.' diye söyledik. Onun dışında dedik ki fırıncı esnafı her zaman üzerine düşen görevi, gerekli fedakarlığı yapıyor."

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2023 yılında sağladığı destekle ekmek fiyatının yüzde 17,5 oranında, 2024'te ise ülke genelinde yüzde 25 oranında değiştiğini hatırlatan Balcı, fiyatların enflasyonun altında seyrettiğini savundu. Balcı, 2024'ün son altı ayındaki artışın 2025'e sarktığını belirterek, "Son iki yıla bakıldığında ekmek fiyatının ortalaması yüzde 37,5, son 3 yılda ise yüzde 30'a denk geliyor" bilgisini paylaştı.

Ayrıca zincir marketlerin ekmek iadeleri konusunda kendilerine çeki düzen vermeleri gerektiğini vurgulayan Balcı, gerekirse yaptırım uygulanacağı uyarısında bulundu.

HATALI HABERLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Bazı medya organlarında yer alan "2026 sonuna kadar zam yok" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Balcı, bu durumun 75 liralık azami fiyat bandı açıklamasının yanlış yorumlanmasından kaynaklandığını söyledi. "Açıklamamızın hiçbir cümlesinde, '8'inci aydan sonra ekmek fiyatı artacak, 2026'nın sonuna kadar ekmek fiyatı artmayacak.' diye bir açıklama yok" diyen Balcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tam bunun aksine diyoruz ki ilgili bakanlıkla görüşeceğiz. Bu süreyi esnafımız taşıyabildiği kadar taşıyacak. Taşıyamadığı noktada ocak ayının sonuna kadar bir fiyat artış söz konusu değil ama biz onu götürebilsek, şubat ayına da götüreceğiz. Şubat ayında bir değişiklik gerekiyorsa, Ticaret Bakanlığı'yla görüşerek bugüne kadar olduğu gibi bunda da en makul fiyat neyse onu size duyuracağız."

Balcı, basın mensuplarına seslenerek, maliyet artışlarından bahsederken "zam yok" demenin tezat oluşturacağını, gazetecilerin bunu sorgulaması gerektiğini ifade etti. Balcı, "20 dakikada, yarım saatte düzeltmeye rağmen sağ olsun ulusal basın da o ilk çıkan haberi alıyor. İçeriğini okumadan manşete göre haberleştiriyor ve kamuoyuna ekmek gibi temel gıda maddesi olan hassas bir konuda yanlış bilgi vermiş oluyor. Bunun buradan düzeltilmesini istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.