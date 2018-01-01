Alışveriş merkezleri küçük esnaf için bir tehdit. Türkiye genelinde AVM sayısı 400'e yaklaştı. Esnafa göre AVM’ler şehir dışına çıkartılmalı. Esnaflar cadde mağazacılığının geliştirilmesi gerektiği görüşünde.

Artık başımızı nereye çevirsek Alışveriş Merkezi. Üstelik geç saatlere kadar açık olan bu merkezler esnafın kazancını da olumsuz etkiliyor.



Şehir merkezlerinde giderek artan AVM’lere esnaflar tepkili.



AVM SAYISI 400’E YAKLAŞIYOR”

Yılın üçüncü çeyreğinde AVM sayısı 393’e çıktı. Bu sayının kısa bir zamanda 400 olması bekleniyor. Bu kadar çok AVM yapıyoruz fakat aynı zamanda da kapatıyoruz. AVM’lerin kapladığı alan her yıl yüzde 10 oranında büyüyor ve bugün 12 milyon metrekarelik bir alandan bahsediyoruz.



Tatil günlerinin vazgeçilmezi haline gelen AVM’ler yan yana kontrolsüz açıldıkları için birbirlerine de zarar veriyorlar.



”AVM’LER ŞEHİR DIŞINDA OLMALI”

"Birbirlerine yakın ve sürekli açılan AVM’ler artık birbirlerine rakip olmaya başladılar. İlk günden beri söylüyoruz AVM’ler şehir dışında olmalı. Artık bizim bu söylediklerimizi AVM’lerde yer alan marka işletme sahipleri de söylüyorlar. Ama geç kalındı. En azından bundan sonrası için tedbir alınmalı ve şehir içine AVM yapılmasının önüne geçilmeli."



Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken’e göre, AVM yerine cadde mağazacılığına yönelmeli.



”CADDE MAĞAZACILIĞINA YÖNELMELİ”

"AVM’ler birbirlerinden ziyade çevre esnafına da zarar veriyor. AVM’nin olduğu çevrede kiralar otomatikman yükseliyor. Yüksek kiralarla başa çıkamayan esnaf dükkân kapatıyor. Cadde mağazacılığına yönelip geliştirilmeli."





HABER: HASRET KAYA

KAMERA: BARIŞ YURTERİ

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