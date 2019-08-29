Türkiye ihracatta 17 hedef ülke belirledi. Makine, otomotiv, elektrik-elektronik, kimya ve gıda endüstrisi ise hedef sektörler oldu. İhracatta ana planı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan duyurdu.

İhracatta ana plan çizildi.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İhracat Ana Planı'nı açıkladı. Planda 17 hedef ülke ve 5 hedef sektör belirlendi.Hedef sektörler ise makine, otomotiv, elektrik-elektronik, kimya ve gıda endüstrisi...Pekcan, Türkiye'nin iç ve dış ticaretteki bütün verilerinin bir merkezde toplanacağı bilgisini verdi.Türkiye özellikle teknoloji ihracatında çok geride. Pekcan, oranların artırılacağını söyledi. Plan doğrultusunda yüzde 3,5 olan yüksek teknolojili ürün ihracatı yüzde 5'lere çıkarılacak.Türkiye ayrıca 226,6 milyar dolarlık ihracat hedefliyor.