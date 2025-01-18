Türkiye ile Moğolistan arasında ticaret 140 milyon dolara çıktı

Türkiye ile Moğolistan arasında ticari ilişki büyüyor. Son yıllarda yaşanan gelişmelerle ikili ticaret 140 milyon dolara çıktı. Ankara’da Türkiye-Moğolistan İş ve Yatırım Toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan iki ülke bakanları da ekonomik ilişkiyi daha da geliştirecek potansiyele dikkat çekti.

Türkiye ile Moğolistan arasında ikili ticaret hacmi 140 milyon dolara çıktı. İki ülkenin ihtiyaçları ve potonsiyeli bu rakamı katlayacak büyüklüğe sahip.

Türkiye ile Moğolistan arasındaki ikili ticaret geçen yıl önemli sıçrama göstererek 140 milyon dolara ulaştı.Türk tarafı olarak dış ticaret fazlamız söz konusu. Moğolistan'dan da ülkemize ihracat imkanlarının arttırılması konusunda geniş pazara sahibiz. Özellikle madencilik ve hayvancılıkta ortak fırsatlar bulunmaktadır. Başta altın, bakır, uranyum ve kömür olmak üzere madencilik alanında da ciddi işbirliği potansiyelimiz bulunuyor.

Ankara’da düzenlenen Türkiye-Moğolistan İş ve Yatırım Toplantısında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat iki ülkenin ortak tarihi ve kültürel mirasına dikkat çekti.

Hızla gelişen ekonomisi, stratejik konumu, bölgesel ve küresel boyuttaki etki gücüyle ülkemiz, zengin kaynakları, genç nüfusu ve keşfedilmemiş büyük potansiyeliyle Moğolistan, halklarına daha müreffeh bir gelecek oluşturmak üzere doğal ortak konumundadırlar. Birlikte sınırların ötesine uzanan, yalnızca iki ülkeyi değil yeni pazar ve bölgeleri de birbirine bağlayan fırsatları hayata geçirebiliriz.

Üç milyonu aşkın nüfusuyla Türkiye’nin iki katı büyüklüğe sahip bir ülke olan Moğolistan’ın Şehircilik Bakanı Erdeneburen Ravjikh, ülkesindeki yatırım alanlarını Ulusal Kanal'a anlattı.

Son yıllarda Moğolistan’da ekonomik durum iyileşti. Alt yapı yatırımları yapacağız. Türk iş adamlarını bu çerçevede davet ediyoruz. Alt yapıyla birlikte çok sayıda konut yapmaya çalışıyoruz.Son 10 yılda THY uçmaya başladı, bu ilişkilerimizi daha iyi bir noktaya getirdi.

Moğolistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lhavagjav Nomunkhaan da Türkiye ile turizm işbirliğini geliştirmek istediklerini belirtti.

Kardeş ülke olarak aramızda çok benzerlik var. Moğolistan’da hayvancılık ön planda, dericilik, kaşmir üretimi var. Madencilik ve altın madeni çok, iki tarafın yatırımıyla işbirliği yapmayı düşünüyoruz. Dış ticareti geliştirmeye çok önem veriyoruz. Türkiye ile turizmi artırmak istiyoruz. Hava yolu uçuşlarının artmasına ihtiyaç var. Turizm için bizim Türkçe bilen elemanlar hazırlamamız lazım. Öğrenci değişimi gibi çalışmalara ihtiyacımız olacak.

İş bağlantısı kurmak üzere toplantıya katılan iş kadını Elif Sidan da beklentisini anlattı.