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Türkiye İş Bankası'ndan konut kredisi kararı

İş Bankası, anlaşmalı konut projelerinden yapılacak yeni kredi kullanımlarında aylık yüzde 0,98'den başlayan faizli konut kredisi imkanı sunuyor

Türkiye İş Bankası'ndan konut kredisi kararı

Türkiye İş Bankası, anlaşmalı konut projelerinden yapılacak yeni kredi kullanımlarında aylık yüzde 0,98'den başlayan faiz oranı, çeşitli vade ve geri ödeme seçenekleri ile konut kredisi imkanı sunuyor.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, ülke ekonomisini destekleme anlayışının bir uzantısı olarak, kampanya kapsamındaki anlaşmalı konut projeleri özelinde konut kredisifaiz oranlarını indirdi.

Anlaşmalı konut projelerinden yapılacak kredi kullanımlarında faiz oranı aylık yüzde 1,78'e inerken, kampanyaya dahil olan müteahhitler tarafından verilecek destek ile bu oran müşteriye yüzde 0,98 olarak yansıtılacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #iş bankası #0.98 faiz #kredi #konut kredisi
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