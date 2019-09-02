Sektörler teker teker eriyor. Veriler krizi su yüzüne çıkarıyor. Türkiye ekonomisi üç çeyrektir daralıyor. Peş peşe yaşanan daralmanın temel nedenlerinden biri de inşaat sektörünün tıkanması. Konut satışlarındaki gerileme artık sektörü çökme noktasına getirdi. Hal böyle olunca TÜİK'in açıkladığı Gayrisafi Yurt İçi Hasıla rakamlarında kötü tablo ortaya çıktı.

Türkiye ekonomisi üç çeyrektir küçülüyor. İkinci çeyrekte ekonomi yıllık yüzde 1,5 daraldı. Türkiye İstatistik Kurumu, ikinci çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla verilerini açıkladı.



2018'de ekonomi de daralma sinyali gelmişti. Büyüme azalmış, 2018'in 4. çeyreğinde ise küçülme gerçekleşmişti. İşte o gündem beri Türkiye ekonomisi daralıyor.



İç talepteki yavaşlamanın ve yatırımlardaki zayıf seyrin etkisi sürüyor. Ekonomideki daralmayı en çok etkileyen kalem ise inşaat sektörü. Yüzde 12,7 küçülen inşaat sektörünü yüzde 2,7 daralma ile ile sanayi izledi.



Ekonominin ayakta kalmasını sağlayan yapı taşlarından inşaat sektörü günden güne kan kaybediyor.



Sektörler ekonomik kriz karşısında direnemiyor. Eriyen rakamlar krizi su yüzüne çıkarıyor. Daralmanın temel nedenlerinden inşaat sektörü zor durumda. Lokomotif sektör üretimden uzak ekonominin ilacı olamıyor. Konut satışlarındaki gerileme de inşaat sektörünü çökme noktasına getirdi. TÜİK'in rakamları da geleceğe yönelik pozitif havayı ortadan kaldırdı. İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan verileri değerlendirdi. Pozitif büyümenin gecikeceğini söyledi.



ulusal.com.tr