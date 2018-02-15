Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Kasım 2017'de işsiz sayısı bir önceki yıla oranla 440 bin kişi azalarak 3 milyon 275 bin kişi oldu. İşsizlik oranı da yüzde 1,8 gerileyerek yüzde 10,3 olarak ölçüldü. TÜİK raporunda kayıt dışı işsizliğin arttığına dikkat çekildi.

TÜİK Kasım 2017 işsizlik rakamlarını kamuoyuyla paylaştı.



Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 440 bin kişi azalarak 3 milyon 275 bin kişi oldu. İşsizlik oranı da 1,8 puanlık azalış ile yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşti.



Kasım 2017'de tarım dışı işsizlik oranı 2,1 puanlık azalış ile yüzde 12,2 olarak tahmin edildi.



Genç nüfusta işsizlik oranı 3,3 azaldı, yüzde 19,3 oldu. 15-64 yaş grubunda ise işsizlik oranı 1,8 puanlık azalış ile yüzde 10,5 olarak gerçekleşti.



Kayıtdışı çalışma oranında Kasım 2017'de artış gözlendi. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,3 puan artarak yüzde 33,6 olarak gerçekleşti.



Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puan azalarak yüzde 22 oldu.





ulusal.com.tr