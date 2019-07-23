Türkiye Kamu-Sen zam talebini açıkladı

Milyonlarca kamu çalışanı için 1 Ağustosta başlayacak Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri öncesi memurlar taleplerini açıklamaya başladı. Türkiye Kamu-Sen bütün memurlar için önce 600 lira, 2020 için yüzde 10 artı 10, 2021 için ise yüzde 8 artı 8 zam ve her yıl için yüzde 3 refah payı talep etti.

Milyonlarca memurun gözü kulağı bu görüşmelerde olacak. Taraflar 1 Ağsutos'ta masaya oturacak. 2020-2021 Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri öncesinde memur kesimi temsilcileri taleplerini açıkladı.Türkiye Kamu-Sen, önce herkese eşit olacak şekilde 600 lira zam yapılmasını istedi, ardından 2020 ve 2021'de geçerli olmasını istedikleri taleplerini dile getirdi.2021 yılı için ise Ocak 2021’de ise tüm kamu görevlilerinin ve emeklilerinin maaşlarına %8+%8 zam ve yine Ocak 2021’den geçerli olmak üzere %3 refah payı talep ediyoruz. ))))Taleplerin karşılanması halinde memur maaşlarında ciddi bir artış olacak.Basın toplantısıyla zam taleplerini duyuran Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, maaş artışlarının dışında kamudaki kadrosuz çalışmaya da son verilmesini istedi.Kahveci, görüşmelerde masada yetkili tek sendika olan Memur-Sen'i de doğru tavır almaya davet etti.Öte yandan kamu işçileri için yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde hükümet yüzde 5 artı 4 teklif etmiş, Türk İş ise bunu reddetmişti. Kahveci, Türk İş ile hükümet arasında yürütülen görüşmeleri de değerlendirdi, sendikaya destek verdi.