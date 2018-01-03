Türkiye'nin 2017 yılı ihracat rakamları açıklandı. İhracat rakamları 157,1 milyar dolar ile tarihin en yüksek ikinci seviyesine ulaştı.

2017 yılı ihracatı 157,1 milyar dolar oldu. Bu rakamla ihracat tarihin en yüksek ikinci seviyesinde gerçekleşti.



Türkiye İhracatçılar Meclisi rakamlarına göre 2017 Aralık ayı ise 13,5 milyar dolar ile tüm zamanların en çok ihracat yapılan Aralık ayı oldu.



TİM verilerine göre ihracat rekoru 157,6 milyar dolar ile 2014 yılında gelmişti.



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 2018 için daha umutlu olduklarını söyledi.



Türkiye'nin 2017 yılı ihracatında altı sektör tüm zamanların rekorunu kırdı.



Ülke grupları bazında ihracatta ilk sırada yüzde 47,7 pay ile Avrupa Birliği yer aldı. AB'yi 2,4 milyar dolar ile Orta Doğu ülkeleri takip ederken, üçüncü sırada da 1,2 milyar dolar ile Afrika Ülkeleri yer aldı.



Aralık ayında en fazla ihracat yapılan üç ülke sırasıyla Almanya, İngiltere, İtalya oldu. İhracat artış oranında öne çıkan ülkeler ise Tunus, Fas, Yunanistan, Rusya ve Ukrayna olarak açıklandı.







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