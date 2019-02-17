Türkiye ekonomisinin çıkmaza girdiği günlerde çiftçiler gibi besiciler de dertli. Biz de Denizli'de küçükbaş hayvan yetiştiren Bozkurt çiftinin evine konuk olduk. Yem fiyatlarındaki yüksek maliyeti düşürmek için Bozkurt ailesi kendi yemini üretmeye çalışıyor.

Üretemeyen çiftçiler, kara kara düşünen besiciler... Türkiye'nin dört bir yanında üretenler can suyu istiyor.



Burası Denizli'nin Pamukkle ilçesi. Korucuk mahallesinde hayvancılık yapan Ahmet Bozkurt ve Sevim Bozkurt çiftinin evi.



Aile geçimlerini hayvancılıkla sağlıyor. Ancak artan maliyetler bellerini bükmüş durumda.



İş başa düştü diyen Bozkurt ailesi çareyi kendi yemini üretmekte buldu.



Bozkurt çifti hayvanları beslemek için mecbur kalmadıkça hazır yem kullanmıyor, kendi olanakları ile hazırladıkları yemi kullanıyor.



Çiftçilerin de üretmek istediğini söyleyen Ahmet Bozkurt, mazot ve gübre fiyatlarının düşürülmesini istiyor.



Bozkurt uyarıyor... Kriz derinleştikçe maliyetlerini karşılayamayan üreticilerin üretmekten vazgeçeceğini belirtiyor.





ulusal.com.tr