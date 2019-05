TOBB ve TEPAV iş birliğinde belirlenen Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi, Samsun'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Ticaret Bakanı Pekcan ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla düzenlenen törenle açıklandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğinde belirlenen Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı.

Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketlerinin başarılarına küresel ölçekte dikkat çekmek ve küresel bağlantılarını kuvvetlendirmek için düzenlenen ve başvuran şirketlerin 2015-2017 arası iki yıllık ciro artışı dikkate alınarak yapılan Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi yarışmasının sonuçları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı dolayısıyla Samsun'da açıklandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katılımıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen toplantıda kamuoyuna duyurulan 100 şirketin temsilcileri, teker teker platforma davet edildi.

Firmaların yöneticilerine Varank, Pekcan ve Hisarcıklıoğlu tarafından plaket takdim edildi.

AA muhabirinin, toplantıda dağıtılan "İlk 100'e Giren Şirketlere İlişkin Analizler" kitapçığından derlediği bilgilere göre, söz konusu 100 şirket 2015-2017 döneminde cirosunu yüzde 605 artırdı.

Listeye giren şirketlerin ortalama ciro büyüklükleri ise 59,8 milyon lira olarak açıklandı.

Şirketlerin nominal gelirlerindeki artış oranı Türkiye'nin nominal milli gelirindeki artışın 18 katı olurken, firmalar 2015-2017 döneminde istihdamlarını yüzde 70 yükseltti.

Bu 100 şirketin yüzde 63'ünün ihracat yaptığı, ihracatta Almanya'nın ilk sırada yer aldığı, listedeki 36 farklı sektörden şirket tarafından 68 ülkeye ihracat gerçekleştirildiği belirtildi.



Ankaralı şirketler İstanbul'a yetişti

Türkiye 100 Yarışması'nın birincisi Aydın'dan çıkarken, şirket sayısı sıralamasında ilk sırayı 23 şirketle İstanbul aldı.

İstanbul'u 22 şirketle Ankara, 7 şirketle Antalya, 5 şirketle Kocaeli, 4'er şirketle Adana, Bursa ve Kahramanmaraş takip etti.

En hızlı büyüyen şirketler listesinde 25 farklı ilden firma yer aldı.



Şirketlerin yaş ortalaması 11,5

En hızlı büyüyen şirketlerin yaş ortalaması 11,5, üst yöneticilerinin yaş ortalaması ise 45,9 oldu. 10 firmanın üst yöneticisinin yaşı ise 35'in altında.

En hızlı büyüyen şirketlerin büyük çoğunluğu aileden veya aile dışından bir ortağa sahip. Şirket kurucuları aynı aileden olan şirket sayısı 58. Kurucuları aynı aileden olmayan şirket sayısı ise 42.

Tek kuruculu şirket sayısı 30. Bunlardan 13'ü tamamen kurucu kontrolünde ve üst düzey yönetimde profesyoneller bulunmuyor.

Şirketlerdeki ortalama kurucu sayısı 2,4. Şirketin üst düzey yönetim kadrosunda kurucular dışında profesyonellere de yer veren firma sayısı ise 55.



İlk 100'de eğitim seviyesi yüksek

En hızlı büyüyen şirketlerde nihai karar mercisi konumundaki kişilerin eğitim seviyelerinin yüksek olduğu dikkat çekiyor.

Türkiye 100 listesinde yer alan 79 şirketin en yetkili kişileri, üniversite veya üzeri eğitim seviyesine sahip.

En yetkili kişilerin eğitim dağılımı, üniversite mezunu 58, doktoralı 3, yüksek lisans yapmış 18, meslek yüksekokulu mezunu 3, lise mezunu 7, meslek lisesi mezunu 6, ilköğretim mezunu 5 şeklinde oluştu.

Toplam çalışanlar içinde üniversite ve üstü seviyede eğitime sahip olanların oranı yüzde 51 ve üzeri olan firma sayısı ise 42.



Sektörel ağırlık toptan ticarette

Türkiye 100 Yarışması'nı kazanan şirketlerin sektörel dağılımını bakıldığında, "toptan ticaret" 16 şirketle ilk sırayı aldı.

Firmaların yüzde 90'ı 2019 yılında çalışan sayılarını artırmayı hedefliyor. Firmaların yüzde 77'si çalışanlarının niteliklerini artırmaya yönelik kurum içi ve kurum dışı eğitim faaliyetleri düzenlemeye dikkat ediyor.

En hızlı büyüyen 100 şirketin 35'i, çalışanlarının kendi işlerini kurmasına yardımcı oluyor.



En hızlı büyüyen 100 şirket

TOBB ve TEPAV'ın iş birliğinde belirlenen en hızlı büyüyen şirketlerin ilk üç sırasında Bıomar Sagun Yem Sanayi Ticaret AŞ, Optimal Proje Yönetimi ve İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ve Naturel Yenilenebilir Enerji Tic. AŞ yer aldı.

Listedeki diğer şirketler sırasıyla şu şekilde oluştu:



Vergo Enerji Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ

Profen Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ

Alves Kablo Medya Otomotiv Sanayi ve Dış Ticaret AŞ

CDS Robotik Otomasyon Yazılım Elektrik Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

MFC Makina Teknoloji Gıda Mobilya Taşımacılık Tekstil İnşaat Sanayi Dış Ticaret Ltd. Şti.

Desırd Tasarım Arge Uygulama Elektronik Destek İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Rokteknik Metal Makina ve Kalıp Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

KSG Makina İmalat Sanayi Ve Ticaret AŞ

ERL Teknik Makina Metal Enerji Savunma Sanayi Ve Ticaret AŞ

EMFA Yazılım Danışmanlık AŞ

Gintek İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret AŞ

Ares Tersanecilik Sanayi ve Ticaret AŞ

KEN Kipaş Elektrik Üretim AŞ

Özel Gıda Petrol İnşaat Nakliyat Elektronik Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Ohitan İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret AŞ

Ada Agro Tarımsal Faaliyetler Danışmanlık Sanayi Ticaret AŞ

Vals Dış Ticaret Ve Danışmanlık Ltd. Şti.

CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi AŞ

DGC Yapı - Mehmet Can Aybaş

Rize Tropikal Ürünler Canlı Hayvan Tarım Gıda Elektronik Eşyalar Bilgisayar Hizmetleri İnşaat Nakliyat Sanayi İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret AŞ

Form Demir ve Çelik Endüstrisi İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ

Doğa Denetim İş Sağlığı Güvenliği Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ

EOS Hijyen İşletmeciliği Tesis Hizmetleri Sağlık İnşaat Servis ve Mühendislik AŞ

Altay Tasarım İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ

Tiga Bilgi Teknolojileri AŞ

Organik İnsan Kaynakları Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

İYZİ Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ

Burteks Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ

Fora Grup Savunma Teknolojileri ve Danışmanlık Ticaret Ltd. Şti.

Ankara Solar Enerji İnşaat AŞ

Papıllon Dıgıtal İletişim ve Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti.

Santek Sağlık Turizm Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ

Kırmızıbeyaz Süs Bitkileri Gıda İnşaat Turizm Tekstil İthalat İhracaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Tachyon Makine Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Fora Mühendislik Hizmet İnşaat Turizm Tarım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Promit Mühendislik Mekanik Tesisat İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

OMKA Yün Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Demsistem Bilgi ve İletişim Teknolojileri Ticaret Ltd. Şti.

VTEK Bilişim Ve İletişim Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti.

Biletal İç ve Dış Ticaret AŞ

Tavuk Dünyası Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ

Sinerji Alüminyum Metal Makina İmalatı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Karaoğlu Peyzaj Mimarlık Mühendislik Ticaret AŞ

Fırat Ulaştırma Lojistik ve Ticaret Ltd. Şti.

Profen İletişim Teknolojileri ve Hizmetleri Sanayi Ticaret AŞ

Bulut Mühendislik

Ekovar Çevre Grup Geri Dönüşüm Atık Depolama İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ

Mlord Dış Ticaret AŞ

Hare Asansör İmalat İnşaat Eletronik İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Altunsan Turizm Otomotiv Gıda İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

İnvent Yazılım Danışmanlık AŞ

Pegasus Savunma Sanayi ve Ticaret AŞ

EST Marjinal Medikal Tanıtım ve İletişim Sanayi Ticaret AŞ

Prolıft Asansör Sanayi ve Ticaret AŞ

Naturoıl Gıda ve Kimya Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Orıgın Lojistik Taşımacılık Ticaret AŞ

Dekoral Boya İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Fahrettin Uzun - Uzun Metal Sanayi

Endosa Kalıp İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ

Netform Yapı İnşaat Müşavirlik Dış Ticaret Ltd. Şti.

Paytr Ödeme Hizmetleri AŞ

WYG Internatıonal Danışmanlık Ltd. Şti.

Tmarka Multimedya Grafik İletişim Bilişim Danışmanlık ve Reklam Hizmetleri Ltd. Şti.

Prosense Teknoloji Sanayi Ltd. Şti.

Ağa Mobilya İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Enovas Mühendislik Danışmanlık Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Focus Kontrol Teknik Ölçüm Sistemleri Makine Otomotiv Endüstriyel Temizlik Lojistik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Samm Teknoloji İletişim Sanayi ve Ticaret AŞ

Apsiyon Bilişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ

Tatlan Pazarlama Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Saha Bilgi Teknolojileri Eğitim Danışmanlık Sanayi Ticaret AŞ

VAV Teknoloji Bilişim Sanayi ve Ticaret AŞ

Aslandağ Ahşap AŞ

Ames Europe Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ

Temiziş Gıda Matbaacılık Turizm Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

TDT Havacılık Bakım ve Ticaret AŞ

Enpaş Endüstriyel Ham Maddeler Sanayi ve Pazarlama AŞ

Hanbey Tarım ve Hayvancılık İşletmeleri AŞ

Bekiroğlu İnşaat Sanayi ve Ltd. Şti.

Simsoft Bilgisayar Teknolojileri Ltd. Şti.

Netpak Ambalaj Sanayi Ticaret AŞ

TNS Mermer Maden Makina Sanayi Ticaret ve Taahhüt AŞ

Harbiye Piliç Dış Ticaret Ltd. Şti.

Atakon Mühendislik İnşaat Mekanik Elektrik Taahhüt ve Ticaret Ltd. Şti.

Kodak Taşımacılık Yapı Malzemeleri İnşaat Petrol Tarım Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.

Beşel Basım Sanayi ve Ticaret AŞ

Karsac Havalandırma Isıtma Soğutma İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Transformatör Elektromekanik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

İN-TEK Kalite Kontrol Proje Denetim Müşavirlik ve Ticaret AŞ

T And P İç ve Dış Ticaret Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Beşüzzi Gıda Turizm Hayvancılık İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Turgutlar Saraciye Deri İnşaat Tarım Mühendislik Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Obilet Bilişim Sistemleri AŞ

Rksoft Bilişim Teknolojileri AŞ

KMS Demir Çelik AŞ

Beysan Alaybeyoğlu İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ



Kaynak: