Türkiye'nin pamuk üretiminde tehlike çanları çalıyor

Türkiye'nin pamuk üretimi adeta can çekişiyor. Üretici hasat öncesi büyük tedirginlik içinde. Başta gübre ve mazot olmak üzere girdi maliyetlerine yapılan zamlar yüzde 100'leri buldu. Hasat zamanının gelmesine rağmen hükümetin destekleme fiyatlarını açıklamayışı da cabası.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının ithal pamuk fiyatlarını düşürmesi de yerli pamuğu vurdu. Türk çiftçisi, katlanan maliyetler karşısında ithal pamukla rekabet edemiyor. Pamuk sektörünün temsilcileri Tarım Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ile görüştü. Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay toplantıyı anlattı.

Üreticinin hükümetten acil çözüm beklediği konular ithalatla sınırlı değil.

Maliyetler o kadar arttı ki, çiftçi elektrik faturasını bile ödeyemiyor, tefecinin eline düşüyor. Acil önlem alınmazsa tarlalar boş kalacak, yerli pamuk kalmayacak. Elektriği kesilen Metin Akal, binlerce mağdur çiftçiden yalnızca biri.

Oysa üreticinin elektriğinin kesilmesini, mağdur olmasını önlemek mümkün.

Defne Ziraat Odası Başkanı Sedat Dural'a göre, hükümetin destekleme politikası çiftçiyi mağdur ediyor.



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