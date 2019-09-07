Türkiye'nin pamuk üretiminde tehlike çanları çalıyor
Türkiye'nin pamuk üretiminde tehlike çanları çalıyor. Pamuk çiftçisi için bıçak kemiğe dayandı. Hasada birkaç gün kalmasına rağmen hükümet henüz destekleme fiyatlarını açıklamadı. Gübre, mazot ve elektrik zamları yüzde 100'lere ulaştı. Çiftçi borçlarını ödeyemez, üretim yapamaz, ithal pamukla rekabet edemez hale geldi. Pamuk sektörünün temsilcileri, sorunlarını Tarım Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ile görüştü.
Türkiye'nin pamuk üretimi adeta can çekişiyor. Üretici hasat öncesi büyük tedirginlik içinde. Başta gübre ve mazot olmak üzere girdi maliyetlerine yapılan zamlar yüzde 100'leri buldu. Hasat zamanının gelmesine rağmen hükümetin destekleme fiyatlarını açıklamayışı da cabası.
ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının ithal pamuk fiyatlarını düşürmesi de yerli pamuğu vurdu. Türk çiftçisi, katlanan maliyetler karşısında ithal pamukla rekabet edemiyor. Pamuk sektörünün temsilcileri Tarım Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ile görüştü. Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay toplantıyı anlattı.
Üreticinin hükümetten acil çözüm beklediği konular ithalatla sınırlı değil.
Maliyetler o kadar arttı ki, çiftçi elektrik faturasını bile ödeyemiyor, tefecinin eline düşüyor. Acil önlem alınmazsa tarlalar boş kalacak, yerli pamuk kalmayacak. Elektriği kesilen Metin Akal, binlerce mağdur çiftçiden yalnızca biri.
Oysa üreticinin elektriğinin kesilmesini, mağdur olmasını önlemek mümkün.
Defne Ziraat Odası Başkanı Sedat Dural'a göre, hükümetin destekleme politikası çiftçiyi mağdur ediyor.
ulusal.com.tr
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