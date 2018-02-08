Ünlü müzik platformu Spotify, Türkiye'de İstanbul'da bulunan ofisi için yeni bir karar aldı. İstanbul'daki ofisini kapatma kararı alan Spotify, Türkiye'deki işlerini devam ettireceği belirtildi. Spotify'dan "Türkiye’deki ofisimizin kapanıyor olduğu doğru ancak Türkiye’deki kullanıcılar ve sanatçılar için en iyi deneyimi sunmak üzere Türkiye pazarı ile ilgili olarak çalışmaya devam edecek bir ekibimiz bulunuyor" açıklaması yapıldı

Sözcü'nün haberine göre, Spotify, İstanbul Zorlu Center’da bulunan ofisini kapattı. Şirket Türkiye'deki işlerini yürütmeye devam edecek. Spotify Türkiye Genel Müdürü Ergül Çivi’nin ise Amerika Ticari Direktörü olarak atandığı ifade edildi.



SPOTİFY'DAN AÇIKLAMA



Spotify’ın Türkiye ofisini kapatmasıyla ilgili Haberturk.com’a gönderdiği açıklama aşağıdaki şekilde:



“Türkiye Spotify için önemli bir pazar ve biz Spotify olarak dünyanın en iyi müzik hizmetini Türkiye’deki müzikseverlere sunmaya devam etmekte kararlıyız. Türkiye’deki ofisimizin kapanıyor olduğu doğru ancak Türkiye’deki kullanıcılar ve sanatçılar için en iyi deneyimi sunmak üzere Türkiye pazarı ile ilgili olarak çalışmaya devam edecek bir ekibimiz bulunuyor.”



TELİF DAVALARIYLA KARŞI KARŞIYA



Geçtiğimiz ay kullanıcılarına sunduğu şarkılarda yaşanan telif problemi nedeniyle 1.6 milyar dolarlık tazminat davasıyla karşı karşıya kalan Spotify, mayıs ayında da benzer bir durum yaşamıştı. Spotify, kullanıcılarına sunduğu bazı şarkılar için telif ücreti ödemeyi ihmal ettiği gerekçesile 43 milyon dolardan fazla ödeme yapmayı kabul etmişti.Spotify, geçtiğimiz bir kaç ayda borsada en az yüzde 20 değer kazandı.



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