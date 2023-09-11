Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 2 bin işçi alınacak! İşte başvuru tarihleri
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), ekim ayında 3 il için toplam 2 bin işçi alımı yapacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X sosyal medya platformunda işçi alımı süreci hakkında bilgileri paylaştı. TTK işçi alımı kura çekilişi ne zaman gerçekleşecek?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) işçi alımı takvimiyle ilgili bilgi verdi.
Bayraktar, Türkiye Taşkömürü Kurumuna 2 bin işçi alımına ilişkin süreci başlattıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Zonguldak için 1500, Bartın için 400, Karabük (Yenice) için 100 işçi alımı yapacağız." ifadelerini kullandı.
KURA TARİHLERİ
Alımların, kura yoluyla 13 Ekim Cuma günü Zonguldak, 20 Ekim Cuma günü Bartın ve Karabük'te gerçekleştirileceği kaydedildi.
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU HAKKINDA
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Türkiye Kömür İşletmelerine bağlı Ereğli Kömür İşletmeleri (EKİ) Müessesinin, 19 Ekim 1983 tarihinde ayrı bir genel müdürlüğe dönüştürülmesiyle kuruldu. Ancak, Zonguldak havzasında 1848 yılında başladığı kabul edilen taşkömürü madenciliğinin mirasını üstlendiği için 1848 yılında kurulduğu kabul edilir ve amblemlerinde bu yıl kullanılır.
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi bir kamu iktisadi teşebbüsüdür. 11.12.1984 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Ana Statüsünde Kuruluş amacı şöyle belirtilmiştir:
- Devletin genel sanayi ve enerji politikasına uygun olarak, taşkömürü rezervlerini en iyi şekilde değerlendirerek ve ülkenin taşkömürü ihtiyacını karşılayarak yurt ekonomisine katkıda bulunmak.