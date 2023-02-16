"Türkiye Tek Yürek" oldu

Kahramanmaraş depreminin ardından depremzedeler ve afet bölgesine yardım toplamak için tüm ulusal kanallar bir araya gelerek "Türkiye Tek Yürek" adını alacak deprem yardım gecesi program saat 20.00'de başladı. Program Nihat Hatipoğlu'nun sunumu ile başladı.

REKOR YARDIM

11 ilde depremzedelerin yaralarının sarılması ve yeni konutların inşası için organize edilen 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasında, rekor bağış toplandı.



İş insanından kumbarasındaki parasını bağışlayan çocuklara kadar milyonlarca kişinin katıldığı kampanyada 115 milyar 146 milyon 528 bin lira bağış toplandı ayrıca 9 milyon adedi aşkın SMS gönderildi.



Ulusal Kanal’ın da yer aldığı Yurt içi ve dışından 213 televizyon kanalı ile 562 radyoda eş zamanlı yayınlanan program 7 saat sürdü.



Pek çok sanatçının yer aldığı programda rakip spor kulüp başkanları dahi yan yana bağış toplanması için uğraştı.



Ortak yayına telefonla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devletin; tüm kurumları, personeli ve ekipmanıyla aralıksız çalışmalara devam ettiğini söyledi. Erdoğan ayrıca Bakanlar Kurulu olarak 136 milyon 589 bin TL bağış yaptıklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla katıldığı yardım kampanyası ilişkin şu ifadeleri kullandı:

- Ülkemizden KKTC'den Azerbaycan'dan 213 TV 512 radyonun ortak yayınında bizleri takip eden kardeşlerimizi saygıyla selamlıyorum. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Devletimiz anında harekete geçti. Fevkalede bir mücadele ile arama kurtarma ve yardım çalışmalarını başlattık, devam ediyoruz. Enkaz altında tek bir insanımızı bırakmayacağız. Enkaz kaldırma ve şehirlerimizin yeniden kurulması için çalışmalara başladık. Amacımız 1 yıl içinde yıkılan her binanın yerine yeni konutları vatandaşlarımıza teslim etmektir. Kabine Toplantısında 135 milyon 589 bin liralık yardım topladık. Bu yükün altından kalkacağız.

Türkiye Tek Yürek" kampanyasına vatandaşlardan çok sayıda duygulandıran bağış ve dayanışma mesajları geldi.



11 yaşındaki Rumeysa İncedağ, doğduğu günden beri annesinin onun adına biriktirdiği 100 bin lirayı, depremzedelerin yaralarının sarılması için bağışladı.



Kırıkkale'den çiftçi İbrahim Karaçalı, devletten mazot ve gübre desteği olarak aldığı yaklaşık 89 bin lirayı afetzedelere bağışladığını açıkladı.

Konya'dan çiftçi Orhan Koçak, tüm birikimi olan 40 bin lirayı bağışladı. Hurdacılar Erdal ve Mustafa Yerlikaya, 100 bin lira bağış yaptı.



Çoban Şaban Us, "Paylaştığın senindir, biriktirdiğin değil." diyerek, koçunu sattığını ve 5 bin lira bağışladığını bildirdi.

Suriye’li iş adamı Alaaddin Massah da ‘Türkiye Tek Yürek’ yardım kampanyasına katılarak 1 milyon TL bağışladı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Çinli bir iş insanının Çinli, şu anda 2 bin dolar bağış gönderdiğini söyledi.



RTÜK çağırısı ile 213 Televizyon kanalının katıldığı dayanışma gecesinde ise Halk Tv, KRT ve Tele1’in olduğu CHP Medyasının ortak ruha dahil olmaması dikkat çekti.

Şu ana kadar "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasına bağış yapan isim ve kurumlar:

- RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin programa telefonla bağlandı. Depremzedeler için 200 bin lira bağışladığını açıkladı.

- Memur Sen Genel başkanı Ali Yalçın kampanyaya 10 milyon lira bağışladıklarını açıkladı

- Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan kampanyaya 10 milyon lira bağışladıklarını açıkladı.

- Borsa İstanbul ve TMSF depremzedelere 2 milyar lira bağışladı.

- Halkbank Genel Müdürü Osman Aslan depremzedeler için 7 milyar lira bağışladı.

- Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih depremzedeler için 12 milyar lira bağışladıklarını açıkladı.

- Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çokar 20 milyar lira bağışladıklarını açıkladı.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu telefonla bağlanarak "1 maaşımı daha bağışlıyorum" dedi.

- Türk-İş Başkanı Ergun Atalay Türk-İş olarak depremzedeler için 20 milyon lira bağışladıklarını açıkladı

- BAYKAR Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar bugüne kadar 650 milyon lira bağış yaptıklarını bu rakamı 2 milyara tamamladıklarını açıkladı.

- Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yayına bağlanarak Merkez Bankası olarak 30 milyar lira bağışladıklarını açıkladı.

- THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bulut bölgeye bugüne kadar 3 milyar liralık harcama yaptıklarını ilave olarak 2 milyar lira nakit olarak bağışladıklarını böylece toplam bağışlarının 5 milyar lira olduğunu söyledi.

- Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir kampanyaya 1 milyar lira ile katıldıklarını açıkladı.

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop kampanyaya daha önce 3 aylık maaşını bağışladığın bu gün de 1 aylık maaşını açıkladığını söyledi.

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener eşi ile birlikte birer maaşını bağışladıklarını açıkladı.

- Vakıf Katılım ve Emlak Katılım bankaları ile Emlak Konut 1'er milyar lira bağışladı

- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş diyanet olarak 350 milyon lira şahsi olarak da 3 maaşını bağışladığını söyledi

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü 5 milyon lira bağışta bulundu.

- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir kampanyaya şirketleri aracılığı ile 3 milyar 600 milyon lira bağış yaptıklarını söyledi.

- Arnavutluk başbakanı Edi Rama Arnavutluk olarak 1 milyon euro bağışladıklarını söyledi.

- KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kampanyaya şahsi olarak 3 aylık maaşını bağışlayarak katıldığını açıkladı.

- Memur Sen Genel başkanı Ali Yalçın kampanyaya 10 milyon lira bağışladıklarını açıkladı

- Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ 2 milyon lira bağışladığını açıkladı.

- TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi 1 milyon lira bağışladığını açıkladı.

- BBP Genel Başkanı Mustafa Destici kampanyaya eşi adına 1 maaşını ve 50 bin lira bağışladığını söyledi

- GKN Kargo, Kahramanmaraş Depremi bölgesindeki depremzedelere, 1 Milyon TL nakdi yardım desteği sağladıklarını açıkladı.

- Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek depremzedeler için 1 yıllık maaşını bağışladığını açıkladı.

- Hatay'dan arayan bir vatandaş "Hatay benim şahsi meselemdir" sözüne istinaden Mustafa Kemal Atatürk adına 15 bin lira bağışladığını açıkladı.

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü 5 milyon lira bağışta bulundu.

- Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce kampanyaya 1 maaşını bağışladığını açıkladı.

- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 1 maaşını bağışladığını söyledi.

- Ahıska Türkleri Başkanı kampanyaya 1 milyon dolar bağışladığını açıkladı.

- Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik kampanyaya 1 milyar lira ile katıldıklarını söyledi.

- Emlak Katılım Genel Müdürü İlker Sarıkaya depremzedeler için 1 milyar lira bağışladıklarını söyledi.

- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir kampanyaya bağlı şirketleri aracılığı ile 3 milyar 600 milyon lira bağış yaptıklarını söyledi.

- Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli kurum olarak1 milyar lira bağışladığını, çocukları adına da bir yıllık maaşını bağışladığını açıkladı.

- Arnavutluk Başbakanı Edi Rama Arnavutluk olarak 1 milyon euro bağışladıklarını söyledi.

- Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek depremzedeler için 1 yıllık maaşını bağışladığını açıkladı.