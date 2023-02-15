Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda başlatılan "Türkiye Tek Yürek" kampanyasında saat 21.40 itibarıyla 92 milyar 899 milyon 912 bin lira bağış rakamına ulaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da telefonla katıldığı yardım kampanyasının yaklaşık 1,5 saatlik bölümünde toplam bağış tutarı 92 milyar 899 milyon 912 bin liraya ulaştı. Öte yandan gönderilen SMS adedinin de ilk 1 saatte 3,2 milyon adedi aştığı görüldü.

Şu ana kadar "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasına bağış yapan isim ve kurumlar:

- RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin programa telefonla bağlandı. Depremzedeler için 200 bin lira bağışladığını açıkladı.

- Memur Sen Genel başkanı Ali Yalçın kampanyaya 10 milyon lira bağışladıklarını açıkladı

- Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan kampanyaya 10 milyon lira bağışladıklarını açıkladı.

- Borsa İstanbul ve TMSF depremzedelere 2 milyar lira bağışladı.

- Halkbank Genel Müdürü Osman Aslan depremzedeler için 7 milyar lira bağışladı.

- Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih depremzedeler için 12 milyar lira bağışladıklarını açıkladı.

- Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çokar 20 milyar lira bağışladıklarını açıkladı.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu telefonla bağlanarak "1 maaşımı daha bağışlıyorum" dedi.

- Türk-İş Başkanı Ergun Atalay Türk-İş olarak depremzedeler için 20 milyon lira bağışladıklarını açıkladı

- BAYKAR Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar bugüne kadar 650 milyon lira bağış yaptıklarını bu rakamı 2 milyara tamamladıklarını açıkladı.

- Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yayına bağlanarak Merkez Bankası olarak 30 milyar lira bağışladıklarını açıkladı.

- THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bulut bölgeye bugüne kadar 3 milyar liralık harcama yaptıklarını ilave olarak 2 milyar lira nakit olarak bağışladıklarını böylece toplam bağışlarının 5 milyar lira olduğunu söyledi.

- Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir kampanyaya 1 milyar lira ile katıldıklarını açıkladı.

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop kampanyaya daha önce 3 aylık maaşını bağışladığın bu gün de 1 aylık maaşını açıkladığını söyledi.

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener eşi ile birlikte birer maaşını bağışladıklarını açıkladı.

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