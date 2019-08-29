Türkiye'yi yılın 7 ayında 24 milyon turist ziyaret etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlara göre, 4 milyon kişi ile Ruslar ilk sırayı aldı.

Türkiye, turizmde rekor kırdı. Yılbaşından itibaren toplam 24 milyon 693 bin 886 yabancı ziyaretçiyi ağırladı.Türkiye'yi temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,67 artışla 6 milyon 617 bin 380 yabancı ziyaret etti.Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yılın ocak-temmuz dönemi turizm istatistiklerini açıkladı.Yılın 7 ayında 3 milyon 752 bin 437 Rus, 2 milyon 670 bin 672 Alman ve 1 milyon 444 bin 789 Bulgar vatandaşı Tükiye'ye ziyarette bulundu.Almanya yüzde 14,06 artışla ikinci, İngiltere yüzde 19,78 artışla üçüncü oldu. İngiltere'yi Hollanda ve Ukrayna izledi.Türkiye, yılın 7 ayında 3 milyon 752 bin 437 Rus, 2 milyon 670 bin 672 Alman ve 1 milyon 444 bin 789 Bulgar vatandaşını ağırladı.