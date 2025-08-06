Türkiye Varlık Fonu, 600 milyon dolarlık murabaha finansmanı sağladı

TVF'den yapılan açıklamaya göre fon, finansal piyasaların derinleşmesi ve çeşitliliğinin artırılması yönündeki stratejik hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda TVF Yönetim Kurulu Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda hareket eden fon, 2024 sonu itibarıyla 5 trilyon dolarlık hacme ulaştığı değerlendirilen küresel İslami finansman alanında etkisini artırmayı sürdürüyor.

600 MİLYON DOLARLIK FİNANSMAN

Katılım Sigorta, Katılım Finans ve İstanbul Finans Merkezi gibi yatırımların yanı sıra sukuk ve murabaha gibi İslami finansman araçlarını aktif biçimde kullanan TVF, bu kapsamda önemli bir iş birliğine daha imza attı. Kuveyt’in ilk İslami bankası olan Kuwait Finance House (KFH) grubu bankalarının oluşturduğu konsorsiyum ile 600 milyon dolarlık, 5 yıl vadeli murabaha finansmanı anlaşması yapıldı.

Teminatsız sağlandı, örnek teşkil edecek nitelikte

Söz konusu finansman anlaşması, vadesi ve büyüklüğü itibarıyla Türkiye'deki benzer kurumlara örnek niteliği taşıyor. Herhangi bir teminat ya da garanti içermeyen anlaşmanın, TVF'nin güçlü mali yapısı, uluslararası itibarı ve yatırımcılarla kurduğu güvene dayalı ilişkiler sayesinde, uygun maliyetli ve piyasa şartlarıyla uyumlu koşullarda sağlandığı belirtildi.

TOPLAM KAYNAK TUTAR 1,8 MİLYAR DOLARI AŞTI

Bu son anlaşmayla birlikte TVF'nin İslami finansman piyasalarından sağladığı toplam kaynak tutarı 1,8 milyar doları aştı.

İşlem, Türkiye ile Kuveyt arasındaki finansal iş birliğini güçlendirirken, TVF’nin küresel piyasalardan kaynak çeşitliliğini artırma, stratejik yatırımlarla Türkiye ekonomisine ve sermaye piyasalarına katkı sağlama hedeflerini de destekliyor.