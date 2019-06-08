Japonya'da düzenlenen G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları toplantısına Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katıldı. Ticaret Bakanı Pekcan, Kanadalı Bakan Jim Carr ile ticaret mutabakat zaptı imzaladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Japonya'nın Tsukuba şehrinde düzenlenen G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları toplantısına katıldı.



Oturumda B20 Tokyo Zirvesi ortak tavsiyeleri G20 üye ülkelerinin temsilcileriyle paylaşılırken, ticaret ve dijital ekonomi arasındaki arayüz konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.



Ticaret Bakanı Pekcan, G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı ve ikili temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Japonya'da, Kanada Uluslararası Ticaretin Çeşitlendirilmesi Bakanı Jim Carr ile bir araya geldi.



Ruhsar Pekcan ile Kanada Uluslararası Ticaretin Çeşitlendirilmesi Bakanı Jim Carr iki ülke arasında ticaret mutabakat zaptı imzalandı.



JETCO olarak adlandırılan mutabakat zaptı, iki ülke arasında ticaret, sanayi, hizmetler ve yatırım alanlarında ilişkileri güçlendirmeyi, ticari iş birliği konularına özel sektörün daha fazla katılımını sağlamayı ve yatırımları teşvik etmeyi amaçlıyor.



ulusal.com.tr

