Türkiye'ye bu yıl ocak ayında en çok ziyaretçi İran'dan geldi. Bunu 2. sırada Gürcistan, 3. sırada ise Bulgaristan takip etti. Ziyaretçilerin en çok ziyaret ettiği il ise İstanbul...

2018 yılı turizm açısından umut veriyor. Açıklama Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan geldi.



Bakanlık verilerine göre, 2017'nin ocak ayında gelen turist sayısı, 2018'in aynı döneminde yüzde 38'lik artış gösterdi. 2017'in ocak ayında 1 milyon 55 bin 474 olan ziyaretçi sayısı, 2018'in aynı döneminde , 1 milyon 461 bin 570'e yükseldi.



Türkiye'ye bu yıl ocak ayında en çok ziyaretçi 154 bin 296 kişiyle İran'dan geldi. Bunu, 150 bin 849 kişiyle Gürcistan, 119 bin 296 kişiyle ise Bulgaristan takip etti.



Ziyaretçilerin en çok ziyaret ettiği iller sıralamasında ise İstanbul ilk sırada yer alırken Edirne 2.sırada Artvin ise 3. sırada yer alıyor.



Ocak ayında İstanbul'a gelen ziyaretçi sayısı 831 bin 307'yi buldu.Bunu 181 bin 451 ziyaretçiyle Edirne, 158 bin 684 ziyaretçiyle de Artvin takip etti.



Açıklamada, yurt dışından gelen erken rezervasyonlara ilişkin bilgilere göre 2018'de Türkiye'ye gelen turist sayısının beklenenin çok daha üstüne çıkacağı belirtiliyor.







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