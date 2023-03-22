TZOB: "Orman köylüleri kalkındırılmalı"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü nedeniyle bir açıklama yaptı. Bayraktar, orman köylerinde gelir seviyesinin düşük olduğunu belirtti. Bu nedenle orman köylüsünün desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Son Güncelleme:

 "ORMAN KÖYLERİ VAZGEÇİLMEZ"

21 Mart Dünya Ormancılık Günü nedeniyle Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nden TZOB bir açıklama geldi. Orman köylerinde gelir düzeyinin düşüklüğüne işaret eden TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bu yerlerin kalkındırılması gerektiğini belirtti:

- Ormanlarımızın korunması ve sürdürülebilirliği açısından orman köylüleri oldukça önemli ve vazgeçilmezdir. 2021 verilerine göre 23 bin 111 orman köyünde 7 milyon 451 bin 124 kişi yaşıyor ve orman köylüleri ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 8,6’sını oluşturuyor. Orman köylerinde gelir düzeyi diğer köylere göre önemli derecede düşüktür. Orman köylüsünün sosyo-ekonomik yönden kalkınmasına katkı sağlayarak; yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, gelir kaynakları çeşitliliğinin artırılması ve istihdam sağlanması öncelikli hedeflerimiz arasında yer almalıdır. 

 SON YILLARDAKİ ORMAN YANGINLARI

Bayraktar, açıklamasında orman yangınlarına da değindi:

- Ülkemizde 2021 yılında 288 adet yangında 202 bin 130 hektar ve 2022 yılında 62 adet yangında 15 bin 685 hektar orman alanı yandı. Orman yangınları ülkemiz ormancılığının öncelikli konuları arasında yer almalıdır. Orman yangınlarının çıkmasına, yayılmasına mani olmak için her türlü fiziki ve beşeri tedbiri almak zorundayız.

Orman alanlarının önemini anlatan Bayraktar, yapılması gerekenleri de sıraladı:

- İklim değişikliğinin etkisiyle kuraklık, sel, fırtına başta olmak üzere çeşitli afetleri yaşıyoruz ve bu afetlerden tarımın etkilenmemesi mümkün değildir. Bu etkileri azaltmak için özellikle orman ve su yönetiminde kalıcı ve akılcı çözümler bularak doğal kaynaklarımızı korumak zorundayız.
# Şemsi Bayraktar # türkiye ziraat odaları birliği

Benzer Videolar

Tarımsal girdi enflasyonu yüzde 96 arttı Tarımsal girdi enflasyonu yüzde 96 arttı
Türkiye üzerindeki yasak kaldırıldı Türkiye üzerindeki yasak kaldırıldı
Kentsel Dönüşüm Kredisi'nin şartları ne? Kentsel Dönüşüm Kredisi'nin şartları ne?
Avrupa'da bankacılık krizi sürüyor Avrupa'da bankacılık krizi sürüyor
Hasar ödemesi 4,5 milyar TL'yi aştı Hasar ödemesi 4,5 milyar TL'yi aştı
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde
Ramazan pidesi fiyatı belli oldu Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Deprem altın üretimine darbe vurdu Deprem altın üretimine darbe vurdu
Suudi şirketler Türkiye'ye yatırım yapacak Suudi şirketler Türkiye'ye yatırım yapacak
Depremin bilançosu ortaya çıkmaya başladı Depremin bilançosu ortaya çıkmaya başladı
ABD, banka iflaslarının önüne geçmeye çalışıyor ABD, banka iflaslarının önüne geçmeye çalışıyor
İşte depremin maliyeti! İşte depremin maliyeti!
Çok Okunanlar
1 Altın fiyatları bugün ne kadar? (22 MART 2023)
2 Bakan Bilgin'den emekli aylığı açıklaması
3 Putin'den İngiltere'ye net mesaj
4 PKK-HDP'den Kılıçdaroğlu'na destek adımı
5 22 Mart 2023 Resmi Gazete kararları