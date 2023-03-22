TZOB: "Orman köylüleri kalkındırılmalı"

"ORMAN KÖYLERİ VAZGEÇİLMEZ"

21 Mart Dünya Ormancılık Günü nedeniyle Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nden TZOB bir açıklama geldi. Orman köylerinde gelir düzeyinin düşüklüğüne işaret eden TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bu yerlerin kalkındırılması gerektiğini belirtti:

- Ormanlarımızın korunması ve sürdürülebilirliği açısından orman köylüleri oldukça önemli ve vazgeçilmezdir. 2021 verilerine göre 23 bin 111 orman köyünde 7 milyon 451 bin 124 kişi yaşıyor ve orman köylüleri ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 8,6’sını oluşturuyor. Orman köylerinde gelir düzeyi diğer köylere göre önemli derecede düşüktür. Orman köylüsünün sosyo-ekonomik yönden kalkınmasına katkı sağlayarak; yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, gelir kaynakları çeşitliliğinin artırılması ve istihdam sağlanması öncelikli hedeflerimiz arasında yer almalıdır.

SON YILLARDAKİ ORMAN YANGINLARI

Bayraktar, açıklamasında orman yangınlarına da değindi:

- Ülkemizde 2021 yılında 288 adet yangında 202 bin 130 hektar ve 2022 yılında 62 adet yangında 15 bin 685 hektar orman alanı yandı. Orman yangınları ülkemiz ormancılığının öncelikli konuları arasında yer almalıdır. Orman yangınlarının çıkmasına, yayılmasına mani olmak için her türlü fiziki ve beşeri tedbiri almak zorundayız.

Orman alanlarının önemini anlatan Bayraktar, yapılması gerekenleri de sıraladı: