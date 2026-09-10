Türkiye'de 8 milyon kişi sigortasız çalışıyor! TEPAV ve TÜİK verileri açıkladı: Kayıt dışılık yeniden fırladı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) İstihdam İzleme Bülteni ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, iş gücü piyasasındaki çarpıcı tabloyu ortaya koydu. 2026 yılının ikinci çeyreğinde toplam istihdam 32 milyon 656 bin kişiye ulaşırken, yaklaşık 8 milyon kişinin hiçbir sosyal güvenlik kuruluşuna kaydı bulunmaksızın çalıştığı saptandı. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 23,4 seviyesinde olan kayıt dışı istihdam oranı, ikinci çeyrekte 1 puanlık sıçramayla yüzde 24,4’e yükseldi. Son üç ayda kayıt dışı çalışan ordusuna yaklaşık 600 bin kişinin daha eklenmesi dikkat çekti.

YILLIK BAZDA KAYIT DIŞILIK DÜŞTÜ ANCAK ÇEYREKLİKTE YENİDEN YÜKSELDİ

Sosyal güvenlik şemsiyesinin dışındaki çalışanlara ilişkin dönemsel veriler şu dinamikleri gösterdi:

2025 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 25,9 olan kayıt dışı istihdam oranı, yıllık bazda gerileyerek 2026'nın aynı döneminde yüzde 24,4 oldu.

Geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 8,5 milyon olan kayıt dışı çalışan sayısı bir yılda 500 bin kişi civarında azalırken, toplam istihdam ise yıllık bazda yalnızca 33 bin kişi artarak yatay bir seyir izledi.

2025’in üçüncü çeyreğinde yüzde 26,9’a çıkan, ardından 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 23,4 ile dip seviyeyi gören kayıt dışılık, ikinci çeyrekte 600 bin kişilik artışla yeniden tırmanış trendine girdi.

SANAYİ VE TARIMDA KAN KAYBI: HİZMET VE İNŞAAT SEKTÖRÜ DENGELİYOR

İstihdamın sektörel dağılımında üretimden hizmete doğru belirgin bir kayma gözlendi:

Sanayi sektörü son bir yılda kan kaybederek istihdamda 226 bin kişilik düşüş yaşadı; tarım sektöründeki çalışan sayısı da 25 bin kişi geriledi.

Sanayi ve tarımdaki kayıpları hizmet sektöründeki 265 bin kişilik ve inşaattaki 19 bin kişilik istihdam artışı dengeledi.

TEPAV'ın Haziran 2026 verileri doğrultusunda imalat sektöründe aylık 108 bin kişilik artış gerçekleşerek sektördeki iki yıllık aralıksız düşüş serisi son buldu.

Konut ve ticari bina inşaatı faaliyetlerinde çalışan sigortalı sayısı son bir yılda 99 bin 110 kişi artış gösterdi.

ÇALIŞANLARIN YARISI 5 İLDE: ANKARA VE İSTANBUL BAŞI ÇEKTİ

Türkiye'deki kayıtlı ücretli iş gücünün coğrafi yoğunlaşması ve kadın istihdamı verileri netleşti:

Sigortalı ücretli çalışanların yaklaşık yarısı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa olmak üzere 5 büyükşehirde kümelendi. İstanbul tek başına Türkiye genelindeki sigortalı çalışanların yüzde 26,3'ünü barındırıyor.

Son bir yıllık süreçte sigortalı istihdam artışında 110 bin 838 kişiyle Ankara birinci, 107 bin 182 kişiyle İstanbul ikinci sırada yer aldı.

Haziran ayı itibarıyla kayıtlı ücretli kadın çalışan sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla 160 bin 566 kişi artarak 6 milyon 225 bin 819’a yükseldi; böylece kadınların toplam sigortalı çalışanlar içerisindeki payı yüzde 31,7 olarak kayıtlara geçti.

Kamuoyu araştırmacısı Volkan Tebrizcik, özellikle son üç ayda 600 bin kişilik kayıt dışı artışının istihdam piyasasında alarm zillerini yeniden çaldırdığını vurguladı.