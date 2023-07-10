Türkiye'de işsiz sayısı azaldı! TÜİK mayıs ayı işsizlik verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'deki işsizlik rakamlarının da içerisinde yer aldığı mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye'deki işsiz kişi sayısı ve işsizlik oranı düştü.

Sonuçlara göre, 15 yaş ve üzeri kişiler baz alındığında mayıs ayında işsiz sayısı, bir önceki aya göre 193 bin kişi azalarak 3 milyon 328 bin kişi oldu. İşsizlik oranı da aynı şekilde gerileyerek 0,5 puan azaldı ve yüzde 9,5'e düştü.

KADINLARDA İŞSİZLİK ORANI DAHA FAZLA

Cinsiyete göre işsizlik oranları ile ilgili sonuçlar da araştırmada yer aldı.

Buna göre, işsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,7 iken kadınlarda yüzde 13 olarak tahmin edildi.

Aynı ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,6 puanlık azalışla yüzde 17 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 14,3, kadınlarda ise yüzde 22,3 olarak hesaplandı.

İSTİHDAM EDİLENLERİN SAYISI ARTTI

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı mayısta bir önceki aya göre 63 bin kişi artarak 31 milyon 716 bin kişiye ulaştı.

İstihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 48,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66 iken kadınlarda yüzde 31,4 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, mayısta aylık bazda 130 bin kişi azalarak 35 milyon 44 bin kişi, iş gücüne katılma oranı 0,3 puan düşerek yüzde 53,6 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,5 iken kadınlarda yüzde 36,1 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi mayısta bir önceki aya göre 0,3 saat azalarak 44,1 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı mayısta bir önceki aya göre 1,2 puanlık azalışla yüzde 22,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,8 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 16,7 olarak tahmin edildi.