Türkiye'de işsizlik oranı 2025'in son çeyreğinde yüzde 8,2'ye geriledi

Türkiye genelinde 2025 yılının son çeyreğine ilişkin işsizlik verilerinde düşüş kaydedildi. Oran, bir önceki döneme kıyasla gerileyerek yüzde 8,2 seviyesine indi.

Simge Sarıyar
Türkiye'de işsizlik rakamlarına dair 2025 yılı dördüncü çeyrek verileri netleşti.

Verilere göre, 2025 yılının son çeyreğinde işsizlik oranı 0,2 puanlık bir azalış gösterdi. Yaşanan bu düşüşle birlikte ülke genelindeki işsizlik oranı yüzde 8,2 seviyesine geriledi.

