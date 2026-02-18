Türkiye'de işsizlik oranı 2025'in son çeyreğinde yüzde 8,2'ye geriledi

Türkiye'de işsizlik rakamlarına dair 2025 yılı dördüncü çeyrek verileri netleşti.

Verilere göre, 2025 yılının son çeyreğinde işsizlik oranı 0,2 puanlık bir azalış gösterdi. Yaşanan bu düşüşle birlikte ülke genelindeki işsizlik oranı yüzde 8,2 seviyesine geriledi.