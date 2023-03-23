Türkiye'de işsizlik oranının en yüksek olduğu iller hangileri? İşsizlik rakamları açıklandı! İşte en yüksek işsizlik oranına sahip bölge

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "İşgücü İstatistikleri 2022" araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türkiye'de işsiz sayısı geçen yıl 2021'e kıyasla 337 bin kişi azalarak 3 milyon 582 bin kişi oldu. İşsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla göre 1,6 puan düşerek yüzde 10,4'e geriledi. 2021'de işsizlik oranı yüzde 12, işsiz sayısı ise 3 milyon 919 bin kişi olarak açıklanmıştı.