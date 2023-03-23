Türkiye'de işsizlik oranının en yüksek olduğu iller hangileri? İşsizlik rakamları açıklandı! İşte en yüksek işsizlik oranına sahip bölge
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "İşgücü İstatistikleri 2022" araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 2022 yılına ait işsizlik rakamları da belli oldu. Peki Türkiye'de işsizlik oranının en yüksek olduğu iller hangileri? İşsizlik oranı hangi bölgede daha yüksek? İşte detaylar...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "İşgücü İstatistikleri 2022" araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türkiye'de işsiz sayısı geçen yıl 2021'e kıyasla 337 bin kişi azalarak 3 milyon 582 bin kişi oldu. İşsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla göre 1,6 puan düşerek yüzde 10,4'e geriledi. 2021'de işsizlik oranı yüzde 12, işsiz sayısı ise 3 milyon 919 bin kişi olarak açıklanmıştı.
İşgücü İstatistikleri 2022 araştırmasının sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Türkiye'de işsizlik oranının en yüksek olduğu iller ve bölgeler de belli oldu. Peki Türkiye'de işsizlik oranının en yüksek olduğu iller hangileri? İşsizlik oranı hangi bölgede daha yüksek? İşte bu soruların cevabı...
TÜRKİYE'DE İŞSİZLİK ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER
TÜİK'in, Türkiye'yi 26 bölgeye ayırarak yaptığı hesaplamaya göre, geçen yıl işsizlik oranı en yüksek bölge yüzde 19,2 ile "Van, Muş, Bitlis, Hakkari" oldu.
Yine geçtiğimiz yıl işsizlik oranı en düşük bölge ise yüzde 6,2 ile "Kastamonu, Çankırı, Sinop" oldu.