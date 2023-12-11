Türkiye'de Kaç Kişi İşsiz?

İşsizlik rakamları 3 milyonun altına gerilese de hala, 2 milyon 961 bin kişi işsiz. Düşüşün nedeni inşaat sektöründeki büyüme olarak tahmin ediliyor. Ancak uzmanlar bunun sürdürülebilir bir politika olmadığını ifade ediyor.

Türkiye'de Kaç Kişi İşsiz?


Ekimde işsiz sayısı bir önceki aya göre 163 bin kişi azalarak 2 milyon 961 bin kişi oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,5 puan azalarak yüzde 8,5 olarak kaydedildi. Verileri Türkiye İstatistik Kurumu, paylaştı.

Böylece işsizlik oranı Kasım 2012’den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Düşüşün nedeni inşaat sektöründeki büyüme olarak tahmin ediliyor.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7 iken kadınlarda yüzde 11,3 olarak tahmin edildi.

Genç nüfustaki işsizlik oranı hala çarpıcı. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 16,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 13,8, kadınlarda ise yüzde 21.

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