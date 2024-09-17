Türkiye'de kiraların en düşük olduğu 10 şehir hangisi?

Konut fiyatları ve kiralardaki artış, vatandaşları daha uygun fiyatlı evler bulma arayışına itti. Ancak, bazı illerde hala 10 bin TL’nin altında kiralık evler bulmak mümkün. Endeksa'nın verilerine göre, Muş, Kilis ve Kütahya gibi şehirler bu konuda öne çıkıyor.

Mert Sagit Mert Sagit
Türkiye'de kiraların en düşük olduğu 10 şehir hangisi?
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Son dönemde konut kiralarındaki hızlı artış, vatandaşları uygun fiyatlı kiralık evler aramaya yöneltti. Endeksa'nın verilerine göre, en düşük kiraya sahip iller belli oldu.

Türkiye genelinde ortalama aylık konut kira bedeli 18 bin 640 TL, 110 metrekarelik bir konutun ortalama metrekare kira bedeli ise 169 TL olarak ölçüldü. Kiralar son bir yılda ortalama yüzde 47, iki yılda ise yüzde 238 oranında artış gösterdi. Bu artış, 17 bin TL olan asgari ücretin kira bedellerinin altında kalmasına neden oldu.

Türkiye’de bazı şehirlerde kiralar hâlâ 10 bin TL’nin altında kalıyor. Bu şehirler, ekonomik seçenekler arayanlar için önemli fırsatlar sunuyor. İşte 10 bin TL’nin altında kira bedellerine sahip ilk 10 şehir ve ortalama kira fiyatları:

EN UCUZ KİRANIN OLDUĞU ŞEHİRLER

1. Muş: 7 bin 670 TL

2. Kilis: 8 bin 397 TL

3. Kütahya: 9 bin 325 TL

4. Burdur: 9 bin 468 TL

5. Hakkari: 9 bin 516 TL

6. Kars: 9 bin 606 TL

7. Bingöl: 9 bin 806 TL

8. Bitlis: 9 bin 813 TL

9. Isparta: 9 bin 995 TL

10. Yozgat: 10 bin 454 TL

Bu şehirlerin dışında, Nevşehir, Denizli, Karaman, Kastamonu, Bayburt, Batman, Aksaray ve Mardin gibi illerde kira bedelleri 10 bin ile 12 bin TL arasında seyrediyor.

EN PAHALI KİRALAR MUĞLA'DA

Türkiye'nin en yüksek kira bedellerine sahip ili ise Muğla oldu. Muğla'da ortalama kira bedeli 25 bin 500 TL olarak ölçüldü. İstanbul'da ortalama kiralar 23 bin 373 TL, İzmir’de 21 bin 902 TL ve Ankara’da 20 bin 965 TL oldu.

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