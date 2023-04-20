Türkiye'de neden enflasyon var? Enflasyona karşı ne yapılmalı?

Türkiye’de gelir seviyesi ve gelir dağılımı talep enflasyonuna neden olmaktan çok uzak. Peki o halde Türkiye'de neden enflasyon var?



Vatan Partisi Ekonomi Siyasetleri Bürosu Başkanı Hakan Topkurulu durumu şöyle ifade ediyor ve çözüm önerilerini sıralıyor:

- Ülkemizde yaşanan enflasyon temelde; özellikle 2019 yılından başlayarak artan dünya ham madde, gıda ve enerji fiyatlarının Türkiye’ye yansıması ile yıllardan bu yana çözümlenemeyen cari açık ve sistemdeki dolarizasyon nedeniyle dövize olan talep karşısında döviz kurlarındaki artış nedeniyle oluşan fiyat artışları ülkemizdeki enflasyonun temel nedenidir.



Peki o halde ne yapmalı? Ülkemizdeki enflasyonun oluşum nedenlerini doğru tespit ettiysek, buna karşı mücadelede aşağıdaki şekilde olmalıdır.

1- Ülke içindeki üretimi, ihracat ve iç piyasa koşullarını dengeleyecek şekilde planlayarak sürdürülebilir bir mal ve hizmet arz sistemi oluşturmak.

2- Piyasa fiyatlarını kontrol ve piyasa yapıcı olmak amacı ile bugün Ak parti hükümeti tarafından başlatılan ancak devamı getirilmeyen Tarım Kredi Kooperatifi Perakende mağazalarını en az 10 bin mağaza hedefi ile tüm yurt sathına yaymak. Böylece tüketiciye fiyat garantili, sağlıklı, tüketim malları temin etmek. Aynı zamanda özellikle tarımsal ürün üreticileri ile yakın temas içinde olarak onların çıkarlarını da kollamak.

3- Maliyet enflasyonunda temel nedenlerden biri olan döviz ihtiyacı karşısında öncelikle döviz kur baskısı yaratan iki nedenden biri olan yurt içi tasarruf döviz talebini tasarruf amacı ile döviz edinmek koşullarını ortadan kaldırmak.

4- Döviz ihtiyacının ikinci temel nedeni olan cari açık nedeniyle ithal mal talebinin ithal ikameci politikalarla tersine çevrilmesi.

5- Uluslararası piyasalardaki, ithalatına zorunlu olduğumuz; enerji, gıda ve hammadde fiyatlarındaki artışa karşı oluşturulacak fon (döviz-altın rezervleri) ile bütçeye yük oluşturmadan yapılan sübvansiyonlarla bu fiyat artışları dengeleninceye kadar iç piyasaya bu malları iç piyasayı rahatsız etmeyecek seviyede fiyatlarla almak.

Çin Halk Cumhuriyeti dünyanın en büyük ikinci ithalatçısı olduğu halde bu sübvansiyonlarla enflasyonu yüzde 1.5-2 aralığında tutmayı başarmaktadır.