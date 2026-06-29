Türkiye'de takviye edici gıda pazarı 2025'te 29,9 milyar TL'ye ulaştı

Türkiye’nin yanı sıra küresel ölçekte de gıda takviyesi pazarı güçlü büyüme eğilimini sürdürüyor. Küresel pazarın 2025 itibarıyla yaklaşık 200–210 milyar dolar seviyesinde olduğu tahmin edilirken, önümüzdeki yıllarda yıllık ortalama yüzde 6–10 arasında büyümesi bekleniyor. Daha geniş perspektifte değerlendirildiğinde, bazı analizler küresel gıda takviyeleri pazarının 2030’a kadar çift haneli büyüme eğilimini koruyacağını ortaya koyuyor. Artan sağlık bilinci, doğal içeriklere yönelim ve “temiz etiket” trendi bu büyümenin temel dinamikleri arasında yer alıyor. Türkiye’de ise artan sağlık farkındalığı, koruyucu sağlık yaklaşımının yaygınlaşması, yerli üretim kapasitesindeki gelişim ve Ar-Ge yatırımları sektörün büyümesini destekleyen başlıca faktörler arasında gösteriliyor. Eczaneler ana satış kanalı olmaya devam ederken, dijital satış kanalları hızlı büyüyen bir alternatif olarak öne çıkıyor. Özellikle e-ticaretin yaygınlaşması, ürün erişimini artırarak kategori büyümesini destekliyor.

Pazar kırılımına bakıldığında vitamin segmenti 2024 yılında yüzde 31,3 payla en büyük kategori olurken, bağışıklık sistemi odaklı ürünler yüzde 14,4 pay ile güçlü konumunu sürdürüyor. Tüketici tarafında ise yetişkinler yüzde 62,2 ile en büyük kullanıcı grubunu oluşturuyor. Bu yapı, pazarın ağırlıklı olarak yetişkin sağlığı ve koruyucu bakım ekseninde geliştiğini gösteriyor. Tüketici davranışlarında ise içerik şeffaflığı, doğal bileşenler ve güvenilirlik ön plana çıkıyor. Yapay katkı içermeyen, temiz etiketli ve fonksiyonel ürünlere yönelik talep artarken; yaşam tarzı değişimleri ve sağlık kaygıları satın alma kararlarını doğrudan etkiliyor.

EN HIZLI BÜYÜME MAGNEZYUM KATEGORİSİNDE

2025 yılında takviye edici gıda pazarında en dikkat çekici performans magnezyum kategorisinde görüldü. Kategori, değer bazında yüzde 106,5 büyüyerek sektör ortalamasının üzerinde bir gelişim kaydetti.

Uzmanlar, yoğun çalışma temposu, değişen yaşam alışkanlıkları ve bireylerin sağlıklı yaşamı destekleyen ürünlere yönelik artan ilgisinin magnezyum kategorisindeki büyümeyi desteklediğini ifade ediyor.

D VİTAMİNİ VE DEMİR KATEGORİLERİNDE GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

D vitamini kategorisi 2025 yılında yüzde 72,09 büyüme gösterdi. Bu alanda Türkiye’de yaygın D vitamini eksikliği de dikkat çekiyor. Çeşitli araştırmalar, kadınlarda eksiklik oranının daha yüksek olduğunu ve özellikle mevsimsel değişimlerin düzeyleri etkilediğini ortaya koyuyor.

Demir kategorisi ise yüzde 82,66 büyüme kaydederek dikkat çeken alanlardan biri oldu. Tüketicilerin ürün seçimlerinde yalnızca içeriklere değil, kullanım kolaylığı ve ürün teknolojilerine de daha fazla önem vermeye başlaması bu büyümeyi destekliyor.

OMEGA-3 VE YENİ SEGMENTLERDE BÜYÜME

Omega 3 kategorisi 2025 yılında yüzde 67,38 büyüme gösterdi. Tüketicilerin kalite, içerik şeffaflığı ve güvenilirlik kriterlerine daha fazla önem vermesi bu artışta etkili oldu.Öte yandan jöle (gummy) vitamin segmentinin 2025–2030 döneminde en hızlı büyüyen kategorilerden biri olması bekleniyor. Kullanım kolaylığı, aromalı formülasyonlar ve çocuklar ile yetişkinlere hitap etmesi bu segmentin yaygınlaşmasını destekliyor.

Doğum öncesi sağlık segmenti de aynı dönemde öne çıkan hızlı büyüme alanlarından biri olarak dikkat çekiyor. Gebelik öncesi ve sırasında folik asit, demir, kalsiyum ve DHA gibi bileşenlere yönelik farkındalığın artması bu segmentin dikkat çekici tarafı.

YETİŞKİN SEGMENTİ LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

2024 yılında pazarın en büyük kullanıcı grubunu yüzde 62,2 ile yetişkinler oluşturdu. Özellikle protein, kilo kontrolü ve güzellik odaklı takviyelere olan ilgi bu segmentteki büyümeyi destekliyor. Fitness trendleri ve sosyal medyanın etkisi de tüketim davranışlarını şekillendiren önemli faktörler arasında yer alıyor.

Sektörü değerlendiren Orzax CEO’su Yunus Emre Alimoğlu, GTBD ve XSights araştırmasının Türkiye’de takviye edici gıda kullanımında artış ve güven algısında güçlenmeye işaret ettiğini belirterek şunları söyledi: Son üç ayda en az bir takviye edici gıda kullandığını belirtenlerin oranı yüzde 49,2’den yüzde 74,8’e yükselirken, aynı dönemde kategoriye duyulan genel güven yüzde 60’tan yüzde 77’ye çıktı.

Ayrıca ‘yeterli denetim yapılıyor’ algısının da yüzde 23’ten yüzde 52’ye yükselmesi, sektörde güven ve şeffaflık algısının güçlendiğini gösteriyor. Türkiye’de takviye edici gıda kullanımı yalnızca dönemsel bir trend olmaktan çıkmış; bireylerin yaşam kalitesini desteklemeye ve ihtiyaçlarını daha bilinçli şekilde yönetmeye yönelik yaklaşımı kalıcı hale getirmiştir.

Özellikle magnezyum, D vitamini ve demir kategorilerindeki güçlü büyüme, tüketicilerin ihtiyaç odaklı ürünlere yöneldiğini ortaya koymaktadır. Sektörün bu dinamik büyüme trendine liderlik eden bir marka olarak, bilimsel yaklaşımımız, kalitemiz ve yenilikçi teknolojilerimizle fark yaratmaya devam ediyoruz. Nitekim Orzax olarak, tüketicilerimizin bu bilinçli yönelimine güçlü bir performansla yanıt verdik; D vitamini kategorisinde pazarın üzerinde bir performans sergileyerek değer bazında yüzde 83,06 büyüme kaydederken, demir kategorisinde de yine pazarın üzerinde bir performansla değer bazında yüzde 101,1 büyüme elde ettik. Bilimsel yaklaşım, kalite ve yenilikçi teknolojiler sektörün büyümesini belirleyen temel unsurlar arasında yer alırken, biz de bu vizyonla pazardaki öncü konumumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz.