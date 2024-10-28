Türkiye'nin dev bilet şirketi Fransızlara satıldı

Seyahat ve ulaşım sektörüne yenilikçi bir anlayış getiren online yerli otobüs ve uçak bilet satış platformu Obilet, Fransa'nın seyahat devi BlaBlaCar tarafından satın alındı.

ONAY VERİLDİ

Obilet, 2021 yılında rakibi Biletall'ı satın alarak pazardaki gücünü artırmış ve sektördeki lider konumunu sağlamlaştırmıştı. Bu büyümenin ardından Fransa'nın seyahat devi BlaBlaCar, Obilet’in hisselerinin büyük çoğunluğunu devraldı.

Rekabet Kurulu, devralmaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Obilet Bilişim Sistemleri AŞ hisselerinin tamamının Comuto SA tarafından devralınması işlemi uygun bulundu” ifadelerine yer verdi. Temmuz ayında yapılan başvurunun onaylanmasının ardından satın alma ve devir işlemlerinin önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.

Rekabet Kurulu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada hisselerin tamamının satışına yönelik onay verildiğini belirtse de, süreç hakkında Webrazzi'ye açıklamada bulunan OBilet yetkilileri, satış işleminin yalnızca çoğunluk hisselerini kapsadığını belirtti.