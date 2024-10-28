Türkiye'nin dev bilet şirketi Fransızlara satıldı

Türkiye'nin önde gelen çevrimiçi seyahat platformu Obilet, Fransız şirket BlaBlaCar tarafından satın alındı. Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada 'Obilet Bilişim Sistemleri AŞ hisselerinin tamamının Comuto SA tarafından devralınması işlemi uygun bulundu' ifade edildi.

Mert Sagit Mert Sagit
Türkiye'nin dev bilet şirketi Fransızlara satıldı
Yayınlanma:

Seyahat ve ulaşım sektörüne yenilikçi bir anlayış getiren online yerli otobüs ve uçak bilet satış platformu Obilet, Fransa'nın seyahat devi BlaBlaCar tarafından satın alındı.

ONAY VERİLDİ

Obilet, 2021 yılında rakibi Biletall'ı satın alarak pazardaki gücünü artırmış ve sektördeki lider konumunu sağlamlaştırmıştı. Bu büyümenin ardından Fransa'nın seyahat devi BlaBlaCar, Obilet’in hisselerinin büyük çoğunluğunu devraldı.

 Rekabet Kurulu, devralmaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Obilet Bilişim Sistemleri AŞ hisselerinin tamamının Comuto SA tarafından devralınması işlemi uygun bulundu” ifadelerine yer verdi. Temmuz ayında yapılan başvurunun onaylanmasının ardından satın alma ve devir işlemlerinin önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.

Rekabet Kurulu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada hisselerin tamamının satışına yönelik onay verildiğini belirtse de, süreç hakkında Webrazzi'ye açıklamada bulunan OBilet yetkilileri, satış işleminin yalnızca çoğunluk hisselerini kapsadığını belirtti.

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollarİstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollarGündem
bilet satışı
Günün Manşetleri
10 tutuklama
Muş'ta feci tren kazası
"Güçlü devlet ve üreten milletle zorlukları aşacağız"
Gazze'de can kaybı 43 bini aştı
Yenidoğan çetesi ile ilgili sıcak gelişme
Suriye'nin kuzeyinde 14 terörist etkisiz hale getirildi
Doğal gaz ithalatında artış
Anahtar Parti ile ilgili yeni gelişme
MHP ve DEM Parti aynı söylemde birleşti
"İsrail'in saldırganlığına uygun cevabı vereceğiz"
Çok Okunanlar
Cem Garipoğlu'nun mezarından çıkan poşette şok detay! Cem Garipoğlu'nun mezarından çıkan poşette şok detay!
Feci kaza: Motosiklet ağaca çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti Feci kaza: Motosiklet ağaca çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti
Muş'ta feci tren kazası Muş'ta feci tren kazası
Mehmetçik'ten teröre ağır darbe Mehmetçik'ten teröre ağır darbe
216 terör şüphelisi yakalandı 216 terör şüphelisi yakalandı