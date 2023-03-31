Türkiye'nin dış ticaret açığı büyüyor: İki aylık açık 26 milyar doları aştı

Türkiye ekonomisi Ocak ayında olduğu gibi Şubatta da yüksek dış ticaret açığı verdi. TÜİK verilerine göre, dış ticaret açığı yıllık yüzde 51,4 arttı. Ocakta 14 milyar 302 milyon dolar açık veren ekonomi, şubatta 12 milyar 79 milyon dolar daha açık verdi. Böylece 2 aylık dış ticaret açığı 26 milyar doları aştı.



İhracat yüzde 6,4 azalarak 18,7 milyar dolar, ithalat ise yüzde 10,1 artarak 30,7 milyar dolar oldu.





İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 71,4 iken yüzde 60,7'ye geriledi.



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı ise 2 milyar 462 milyon dolar oldu.



Şubatta en fazla ihracat Almanya'ya yapıldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 697 milyon dolar oldu. Almanya'yı sırasıyla İtalya, ABD, Rusya ve Birleşik Krallık takip etti.



En fazla ithalat ise Rusya'dan yapıldı. 4 milyar 214 milyon dolar oldu. Rusya'yı sırasıyla İsviçre, Çin, Almanya ve İtalya izledi.

İthalatta ilk sırada yer alan Rusya'dan Türkiye, 2022'nin ilk üç çeyreğinde 156,2 milyon tona enerji ithal etti. İkinci sırada yer alan İsviçre’den ise altın ithalatı öne çıktı. Altın ithalatı 11 yılın zirvesine çıkarak 58 ton ulaşmıştı.