Türkiye'nin Ekonomisi Batı'ya Emanet! Londralı Tefecilerden Geçer Not

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası da atılan adımlar sonrası yabancı sermaye akışının başladığını belirtti. Sıcak paracıların olumlu sinyalleriyle birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ise "Doğru yoldayız" açıklaması geldi.

Londralı Tefeciler, Türkiye'nin Ekonomide İzlediği Yol Haritasından Memnun

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez, yeni ekonomi yönetiminin uyguladığı politikaların güven verdiğini söyledi.



Lopez, kaynakların arttırılması kararının altında yatan nedenlerden birinin ekonomi yönetiminin politikalarına duyulan güven olduğunu belirtti. Bunun sonucu olarak da Türkiye’ye 18 milyar dolarlık bir fon içeren yeni bir paketin uygun olacağını kararlaştırdıklarını kaydetti.



Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ise ekonomisinde atılan adımların etkilerinin görülmeye başlandığını ve yabancı sermaye akışının başladığını ifade etti. Türkiye'nin büyüme tahmini de revize edildi.



2023 büyüme tahminini yüzde 3,5'e çıkarılırken 2024 yılında ise yüzde 3 oranında büyüme tahmininde bulunuldu.



Financial Times’a konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ise "Doğru yoldayız" açıklaması geldi.

"Halen Zorlu Bir Süreçteyiz"

Şimşek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeni ekonomi politikalarına destek verdiğini söyleyerek “Doğru yoldayız. Güvenin geri döndüğüne dair güçlü kanıtlar var. Ancak sabırlı olmalıyız, halen zorlu bir süreçteyiz” dedi.



Gelecek yılın ortalarına kadar enflasyonun “geçiş sürecinde” olacağını belirten Şimşek miktarsal sıkılaştırma tedbirleriyle birlikte finansal koşulların Merkez Bankası politika faizinin işaret ettiğinden daha fazla sıkı olduğunu ifade etti.