Türkiye'nin En Büyük Sanayi Kuruluşları Belli Oldu! Bakın Hangisi İlk Sırada

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022 Araştırması'na göre Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları belli oldu. Listede yer alan birinci sanayi kuruluşu merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

Türkiye'nin En Büyük Sanayi Kuruluşları Belli Oldu! Bakın Hangisi İlk Sırada
Türkiye'nin En Büyük Sanayi Kuruluşları Belli Oldu! Bakın Hangisi İlk Sırada
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Anadolu Ajansı'nda yer alan bilgilere göre, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022 Araştırması'nda belirlenen Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları listesinde TÜPRAŞ, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu. İşte listede yer alan diğer sanayi kuruluşları...

Türkiye'nin En Büyük Sanayi Kuruluşları

Türkiye'nin En Büyük Sanayi Kuruluşları
Türkiye'nin En Büyük Sanayi Kuruluşları

TÜPRAŞ'tan sonra Türkiye'nin en büyük 2. sanayi kuruluşu Star Rafineri oldu. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları sıralamasında Ford Otosan 3. sırada yer alıyor. Sıralamayı İstanbul Altın Rafinerisi takip ediyor. Ereğli Demir ve Çelik ise 5. sırada yer alıyor.

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