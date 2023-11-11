Türkiye’nin En Kalabalık İlçeleri Açıklandı! 57 İli Nüfus Bakımından Geride Bırakan İlçe Hangisi?
Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri açıklandı. TÜİK tarafından hazırlanan listeye göre 977 bin 489 nüfusuyla, tam 57 ili nüfus bakımından geride bırakan ilçe hangisi oldu? İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri…
Editör: Selime Albayrak
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Esenyurt, İstanbul
977 bin 489 nüfusla tam 57 ili gerisinde bıraktı.
Çankaya, Ankara
949 bin 265 nüfusuyla ikinci sırada yer aldı.
Keçiören, Ankara
942 bin 884 nüfusla üçüncü sıraya yine Ankara yerleşti.
Şahinbey, Gaziantep
936 bin 351 nüfusla dördüncü sırayı Gaziantep yakaladı.