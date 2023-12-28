Türkiye'nin En Pahalı 8 Şehri Açıklandı! Liste Şaşırttı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilerin ardından Türkiye’nin en pahalı şehirleri belli oldu. Açıklanan listenin ardından şaşırtan sonuçlar ortaya çıktı.

TÜİK son paylaştığı veriler ile Türkiye’nin en pahalı şehirlerini ortaya koydu.

Paylaşılan listede yer alan 8 ilden son sıradaki ise dikkat çekti.

TÜİK listesine göre yüzde 14,75 ile en pahalı şehir İstanbul olarak kaydedildi. İstanbul’u sırasıyla yüzde 9,4 ile İzmir, yüzde 6,62 ile Ankara takip etti.

TÜİK verileri kapsamında en pahalı 8 şehir ise şöyle:

İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova.