Türkiye'nin en zengin 10 ailesi belli oldu!

Türkiye, yükselen enflasyon kıskacında bir yıl geçirdi. Seçimlerden sonra değişen ekonomi kadrosu ise faiz politikasını aralıksız sürdürerek enflasyonda büyük rol oynadı.

Ekonomist Dergisi, 'En Zengin 100 Araştırması' 20'sini hazırladı.

Dergiye göre, Türk iş dünyasının iş hacminin yurtdışı ile dengeli olması, zenginlerin servetlerinde erimeyi engelledi. Hatta işini yurtdışında daha da büyütebilen aileler, En Zengin 100 listesinde daha üst sıralara çıkardı.

Peki Türkiye'nin en zengin 100 ailesinde ilk 10'a hangi isimeler girdi?

İLK SIRADA KOÇ AİLESİ VAR

Buna göre listenin ilk sırasına en az 6 milyar dolarlık servetleriyle Koç Ailesi yerleşti.

Listenin ikinci sırasında ise geçtiğimiz haftalarda tekne kazasıyla gündeme gelen Şevket Sabancı ve ailesi yer alıyor.

İşte Türkiye'nin en zengin 10 ailesi...

1- Koç ailesi (Koç Holding): 6 milyar dolar

2- Şevket Sabancı'nın ailesi (Esas Holding): 5-6 milyar dolar

3- Erol Sabancı ve ailesi (Sabancı Holding): 4-5 milyar dolar

4- Türkan Sabancı ve ailesi (S. Sabancı Holding): 4-5 milyar dolar

5- Tara ailesi (Enka Holding): 3-4 milyar dolar

6- Ezcacıbaşı ailesi (Ezcacıbaşı Holding): 3-4 milyar dolar

7- Hüsnü Özyeğin (Fiba Holding): 3-4 milyar dolar

8- Murat Ülker (Kökler Holding): 2,5-3 milyar dolar

9- Özokur ailesi (Üs Holding): 2,5-3 milyar dolar

10- Erdemoğlu ailesi (Erdemoğlu Holding): 2,5-3 milyar dolar