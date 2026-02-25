Türkiye'nin en zengin insanı kim? Forbes Türkiye'nin en zenginleri listesini açıkladı
Dünyanın önde gelen ekonomi dergilerinden Forbes, Türkiye'nin en zengin kişileri listesini güncelledi.
Dünyaca ünlü ekonomi yayını Forbes, Türkiye'nin en zenginleri sıralamasını yeniledi. Güncellenen listede, savunmadan enerjiye ve gıdaya kadar Türkiye ekonomisine yön veren farklı sektörlerden iş insanları ilk 10'da yer buldu.
İşte Türkiye'nin en zengin 10 kişisi:
10. Mehmet Sinan Tara: Enka Holding Yönetim Kurulu Başkanı, 2.6 milyar dolarlık servetiyle listeye onuncu sıradan giriş yaptı.
9. Selçuk Bayraktar: Baykar Yönetim Kurulu Başkanı, 2.7 milyar dolar servetiyle listenin dokuzuncu basamağında yer aldı.
8. Mustafa Rahmi Koç: Koç Holding Onursal Başkanı, 2.7 milyar dolarlık servetiyle sekizinci sıranın sahibi oldu.
7. Filiz Şahenk: İş insanı Ayhan Şahenk'in kızı ve Ferit Şahenk'in kardeşi olan Filiz Şahenk, 2.9 milyar dolar servetiyle yedinci sıraya yerleşti.
6. Semahat Sevim Arsel: Vehbi Koç'un kızı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Arsel'in serveti 3.1 milyar dolar olarak açıklandı.
5. Ferit Faik Şahenk: Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı, 3.2 milyar dolarlık servetiyle beşinci sırada yer buldu.
4. Feridun Geçgel: Astor Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Geçgel, 3.5 milyar dolarlık servetiyle listenin dördüncü sırasında konumlandı.
3. Erman Ilıcak: Rönesans Holding Onursal Başkanı, 3.8 milyar dolar servetiyle Türkiye'nin en zengin üçüncü kişisi oldu.
2. Şaban Cemil Kazancı: Kazancı Holding ve Aksa Enerji'nin sahibi Kazancı, 5.2 milyar dolarlık servetiyle listenin ikinci sırasına yerleşti.
1. Murat Ülker: Gıda sektörünün öncü ismi Ülker, 5.3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengini unvanını korumaya devam etti.