Türkiye'nin hamsi ihracatında artış

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan Türkiye'den yapılan hamsi ihracatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gürdoğan, 2023 yılının 7 ayında 1106 ton hamsi ihracatı yapıldığını söyledi. Gürdoğan, söz konusu ihracattan 7 milyon 33 bin 153 dolar gelir elde edildiğini belirtti.

Gürdoğan, hamsi ihracatının, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 3 azaldığını, gelirde ise yüzde 11 arttığını ifade etti. Geçen yılın aynı döneminde, 1145 ton karşılığı 6 milyon 315 bin 788 dolar kazanç sağlanmıştı.

Gürdoğan, hamsinin bu dönem 24 ülkede alıcı bulduğuna dikkati çekerek, "Fransa, Belçika ve ABD en fazla hamsi ihraç edilen 3 ülke oldu. Bu dönem Fransa'ya 2 milyon 729 bin 791, Belçika'ya 2 milyon 88 bin 187 ve ABD'ye de 660 bin 125 dolarlık hamsi satıldı." dedi.

Türkiye'den geçen yılın aynı döneminden farklı İsveç, Özbekistan, Irak, Lübnan, Moldovya, Malezya ve Somali'ye de bu dönem hamsi ihraç edildiğini kaydeden Gürdoğan, hamsi sezonu bitmesine karşın bazı firmaların işledikleri ürünlerin ihracatını yeni sezonun başlangıcına kadar sürdürdüğünü aktardı.

Gürdoğan, hamside 2022-2023 sezonunda avlanan ürün miktarının düşük kaldığını belirterek, bir sezon sıkı kontrolle avlanma yasağı getirilerek, hamsinin büyük boya ulaşmasını ve bollaşmasını sağlayacak uygulamaların hayata geçirilmesinin önemli olduğunu söyledi.