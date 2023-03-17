Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi açılıyor

Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi 19 Mart'ta Bandırma'da açılacak. Bor madeninin işlenerek nükleer ve savunma alanında kullanılmasını sağlayacak olan bu tesisin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak.

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Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi 19 Mart'ta Balıkesir'in Bandırma ilçesinde faaliyete başlayacak.

2019’da temeli atılan Türkiye’nin ilk bor karbür tesisinde hazırlıklar tamamlandı. Tam kapasite çalıştığında 279 kişiye istihdam sağlayacak tesiste yılda bin ton bor karbür üretilecek. Tesisin açılışını da Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak.

Elmas ve kübik bordan sonra en sert üçüncü madde olan bor karbür, başta savunma sanayisi olmak üzere birçok alanda kullanılıyor.

Türkiye'nin ilk ve stratejik tesislerinden biri olacak tesisin savunma sanayisine de güç katması hedefleniyor.

# bor karbürü # Balıkesir # Bandırma

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