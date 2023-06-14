Türkiye'nin ilk bungalov mahallesi büyük ilgi görüyor

Kurulduğu günden itibaren imarlı, ifrazlı tek tapulu arsa vasfında yerler üretip projelendiren ve binlerce insanın hayalini gerçekleştiren Yeşil Vadi, şimdi de Kırklareli'nde Türkiye'nin ilk bungalov mahallesi projesini atıyor. Ön taleple birlikte büyük ilgi gören bungalovların %35'i şimdiden satıldı. 59 ve 89 metrakarelere sahip 168 bungalovlar yer alıyor.

Çeyrek asırdır arsa, emlak, inşaat alanlarında faaliyet gösteren ve özel projelere imza atan Yeşil Vadi, Türkiye’nin ilk bungalov mahallesi Yeşil Mahalle’yi Polat Renaissance Hotel’de düzenlenen lansmanla basına tanıttı. Kırklareli’nin Yıldız Dağları’yla çevrili Elmacık köyüne komşu lokasyonda hayata geçirilen proje, sosyal donatı alanları ve eşsiz doğasıyla dikkat çekiyor.

ŞEHRİN STRESİNDEN UZAK DOĞANIN İÇİNDEN

İki farklı tasarıma sahip ayrıcalıklı bungalov evlerin yer aldığı Yeşil Mahalle’de site sakinleri, 250-300 metrekare büyüklüğe sahip alanlarda kendi sebze-meyvesini yetiştirebilecek.

Türkiye’nin ilk bungalov mahallesi olma özelliğini taşıyan projenin detaylarını paylaşan Yeşil Vadi Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Orhan şu sözleri söyledi:

- 1999 yılında kurduğumuz Yeşil Vadi, bugün bir hayali gerçeğe dönüştürüyor. Bilgi, birikim ve tecrübemizle bugüne kadar arsa, emlak ve inşaat alanında çok önemli projelere imza attık. Bugün lanse ettiğimiz Yeşil Mahalle projemiz Türkiye’nin ilk bungalov mahallesi olma özelliğine sahip. Bu proje, her kesimden insanın özlemini duyduğu doğal yaşamın ilk adresi olacak. Projemizde yaşayacak sakinlerimiz, eşsiz bir doğa içerisinde şehrin gürültü ve stresinden uzak, kendi sebze ve meyvelerini yetiştirmenin mutluluğunu yaşayacak.

YENİ PROJE TARLA YATIRIM

Hayata geçirdikleri projelere yatırım yapan vatandaşların önemli kazançlar elde ettiğini ve yoğun talep sebebiyle Trakya’da fiyatların yükseldiğini belirten Rafet Orhan, şu sözleri söyledi: