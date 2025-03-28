Türkiye'nin ilk uçak fabrikası TOMTAŞ yeniden doğuyor... Yatırım listesinde o da yer aldı... Kayseri'de inşa edilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TOMTAŞ’ın Kayseri’de eğitim ve hafif kara taarruz uçağı üretim tesisi için 292 milyon dolarlık yatırım yapacağını duyurdu. Yatırım kapsamında hayata geçecek tesiste 150'si nitelikli yaklaşık 1000 kişi doğrudan istihdam edilecek. Ayrıca şehir ve çevre illerde yüksek teknoloji alt yükleniciliği ile binlerce kişilik ekosistem oluşturacak.