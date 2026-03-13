Türkiye'nin jeotermal enerji kapasitesi 19 bin 836 megavat-termale ulaştı

Türkiye, yenilenebilir enerji hamleleri kapsamında yer altı kaynaklarını üretime katarak jeotermal kurulu kapasitesini 19 bin 836 megavat-termal seviyesine çıkardı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Türkiye'nin jeotermal enerji kapasitesi 19 bin 836 megavat-termale ulaştı
Yayınlanma:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, arz güvenliğine katkı sağlamak amacıyla güneş ve rüzgar enerjisi yatırımlarına devam eden Türkiye, yer altındaki jeotermal akışkanları da enerji ağına entegre ederek halihazırda kullandığı toplam jeotermal kapasitesini 19 bin 836 megavat-termale yükseltti.

TÜRKİYE ELEKTRİĞİNİN YÜZDE 3,2'Sİ JEOTERMALDEN

Türkiye genelinde şu anda aktif üretim yapan 68 jeotermal enerji santrali bulunuyor. Bu santrallerin toplam kurulu gücü 1786 megavat olarak kaydedildi. Bu tesislerde 2025 yılı içerisinde toplam 11,66 gigavatsaat elektrik üretimi gerçekleştirildi. Üretilen bu miktar, Türkiye’nin yıllık toplam elektrik üretiminin yüzde 3,2’sine tekabül ediyor.

Bakanlık verileri, jeotermal enerjinin kullanım alanlarına göre dağılımını da net bir şekilde ortaya koyuyor. Değerlendirilen kapasitenin kullanım alanlarında ilk sırayı, yüzde 65,5'lik oranla elektrik üretimi alıyor. Elektrik üretimini sağlık, turizm ve hizmet sektörlerindeki kullanımlar takip ediyor. Toplam jeotermal kapasitesinin yüzde 12,3’ü kaplıca, termal otel, termal tesisler, hamam ve hastane gibi çeşitli mekanlar ile termal suların ısıtılması işlemlerinde kullanılıyor.

170 BİN KONUT VE 7 BİN DÖNÜM SERA ISITILIYOR

Jeotermal kaynaklar, yaşam alanları ve tarımsal faaliyetlerin ısıtma ihtiyaçlarında da doğrudan kullanılıyor. Toplam kapasitenin yaklaşık yüzde 9,7’sine denk gelen bölümü, 170 bin konutun enerji ihtiyacını karşılayan merkezi ısıtma sistemlerine yönlendiriliyor. Öte yandan tarım sektöründe Türkiye’nin jeotermal enerjisinin yüzde 9,6’sı sera ısıtmasında kullanılıyor ve bu oranla yaklaşık 7 bin dönümlük seranın ısı ihtiyacı karşılanıyor.

500 bin TL’nin 32 günlük getirisi şaşırttı! Bankaya yatıran ne kadar kazanıyor?500 bin TL’nin 32 günlük getirisi şaşırttı! Bankaya yatıran ne kadar kazanıyor?Ekonomi
Bakan Uraloğlu açıkladı: Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçtiBakan Uraloğlu açıkladı: Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçtiGündem
jeotermal enerji
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme tehdidi
Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
Sonradan takılan ekran ve ses sistemlerine ceza
Sinpaş Reserve Marmaris
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltına alındı
Netanyahu'dan olsa olsa ikinci Hitler çıkar
Naci Görür açıklama yaptı...
İzmir'deki elektrik faciasında yeni karar
İsrail, 5 yaşındaki Semih’i şehit etti
İsrail, Beyrut için yeni saldırı tehdidi yayımladı
Çok Okunanlar
Akaryakıta bir zam daha! Akaryakıta bir zam daha!
Tokat Niksar'da 5,5 büyüklüğünde deprem Tokat Niksar'da 5,5 büyüklüğünde deprem
Gazete manşetleri 13 Mart Cuma Gazete manşetleri 13 Mart Cuma
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltına alındı Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltına alındı