Türkiye'nin jeotermal enerji kapasitesi 19 bin 836 megavat-termale ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, arz güvenliğine katkı sağlamak amacıyla güneş ve rüzgar enerjisi yatırımlarına devam eden Türkiye, yer altındaki jeotermal akışkanları da enerji ağına entegre ederek halihazırda kullandığı toplam jeotermal kapasitesini 19 bin 836 megavat-termale yükseltti.

TÜRKİYE ELEKTRİĞİNİN YÜZDE 3,2'Sİ JEOTERMALDEN

Türkiye genelinde şu anda aktif üretim yapan 68 jeotermal enerji santrali bulunuyor. Bu santrallerin toplam kurulu gücü 1786 megavat olarak kaydedildi. Bu tesislerde 2025 yılı içerisinde toplam 11,66 gigavatsaat elektrik üretimi gerçekleştirildi. Üretilen bu miktar, Türkiye’nin yıllık toplam elektrik üretiminin yüzde 3,2’sine tekabül ediyor.

Bakanlık verileri, jeotermal enerjinin kullanım alanlarına göre dağılımını da net bir şekilde ortaya koyuyor. Değerlendirilen kapasitenin kullanım alanlarında ilk sırayı, yüzde 65,5'lik oranla elektrik üretimi alıyor. Elektrik üretimini sağlık, turizm ve hizmet sektörlerindeki kullanımlar takip ediyor. Toplam jeotermal kapasitesinin yüzde 12,3’ü kaplıca, termal otel, termal tesisler, hamam ve hastane gibi çeşitli mekanlar ile termal suların ısıtılması işlemlerinde kullanılıyor.

170 BİN KONUT VE 7 BİN DÖNÜM SERA ISITILIYOR

Jeotermal kaynaklar, yaşam alanları ve tarımsal faaliyetlerin ısıtma ihtiyaçlarında da doğrudan kullanılıyor. Toplam kapasitenin yaklaşık yüzde 9,7’sine denk gelen bölümü, 170 bin konutun enerji ihtiyacını karşılayan merkezi ısıtma sistemlerine yönlendiriliyor. Öte yandan tarım sektöründe Türkiye’nin jeotermal enerjisinin yüzde 9,6’sı sera ısıtmasında kullanılıyor ve bu oranla yaklaşık 7 bin dönümlük seranın ısı ihtiyacı karşılanıyor.