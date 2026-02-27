Türkiye’nin kredi notu 8 yıl sonra yükseldi

Kredi derecelendirme kuruluşu Rating and Investment Information (R&I), Türkiye ekonomisine ilişkin kredi değerlendirme raporunu yayımladı.

Kuruluş, Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "BB-" seviyesinden "BB" seviyesine yükseltirken, not görünümünü "durağan" olarak teyit etti. Bu kararla birlikte, Türkiye'nin kuruluş nezdindeki kredi notu yaklaşık 8 yıl aradan sonra ilk kez artırılmış oldu.

MAKROEKONOMİK İSTİKRAR VE SIKI PARA POLİTİKASI BELİRLEYİCİ OLDU

R&I tarafından hazırlanan değerlendirme raporunda, kredi notundaki artışın temel nedeni olarak son dönemde uygulanan makroekonomik istikrar odaklı politikalar gösterildi. Raporda, enflasyonu düşürmek amacıyla yürütülen sıkı para politikası ve mali disiplini önceleyen yaklaşımın, politika belirsizliklerini azalttığı ve makroekonomik dengelenme sürecini güçlendirdiği belirtildi.

Ekonomik aktivitede kontrollü bir yavaşlama görülmesine rağmen, büyümenin sürdürülebilir seviyelerde devam edeceğinin öngörüldüğü raporda; Türkiye ekonomisinin güçlü demografik yapısına ve potansiyel büyüme kapasitesine dikkat çekildi.

DIŞ KIRILGANLIKLAR AZALDI, DÖVİZ REZERVLERİ İYİLEŞTİ

Raporun dış dengeyi inceleyen bölümünde, cari açıkta belirgin bir daralma yaşandığı vurgulandı. Türkiye'ye yönelik sermaye girişleri ile döviz rezervlerinde hem miktar hem de kompozisyon açısından gözlemlenen iyileşme, ülkenin dış kırılganlıklarını azaltan ana unsurlar arasında sıralandı.

Finansal sektörün görünümüne de yer verilen raporda, bankacılık sisteminin güçlü sermaye yeterliliği, yüksek karlılık ve düşük takipteki kredi oranı ile finansal istikrarı desteklemeye devam ettiği ifade edildi.

Kamu maliyesi tarafında ise, deprem harcamalarına rağmen mali konsolidasyon sürecinin ilerlediği aktarıldı. Merkezi yönetim bütçe açığının milli gelire oranının gerilediği ve faiz dışı dengenin yeniden fazla vermesinin beklendiği belirtildi. Ayrıca raporda, genel yönetim borç stokunun milli gelire oranının benzer ülkelere kıyasla düşük seviyede kalmasının, borç sürdürülebilirliği açısından önemli bir çıpa oluşturduğu değerlendirmesi yapıldı.