Türkiye'nin petrol ithalatı Ocak ayında yüzde 2 azaldı

Türkiye'nin ocak ayındaki enerji faturası ve petrol ticaretine dair veriler netleşti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) yayımladığı ocak ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu" verilerine göre, Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2 azaldı. Bu düşüşle birlikte toplam ithalat miktarı 3 milyon 706 bin 358 ton olarak kaydedildi.

HAM PETROL İTHALATINDA ARTIŞ, MOTORİNDE DÜŞÜŞ

Toplam petrol ithalatının en büyük kalemini oluşturan ham petrol ithalatı, aynı dönemde yüzde 12,8 oranında artış göstererek 2 milyon 665 bin 385 tona ulaştı. Buna karşılık, motorin türleri ithalatında belirgin bir düşüş yaşandı. Motorin ithalatı yüzde 25,2 azalarak 722 bin 721 tona geriledi. Rapor, ithalatın geri kalan bölümünün benzin ve fuel-oil türleri, havacılık ve denizcilik yakıtları ile diğer petrol ürünlerinden oluştuğunu gösteriyor.

EN FAZLA İTHALAT YAPILAN ÜLKELER

Türkiye'nin petrol tedarik ettiği ülkeler sıralamasında ilk sırayı Rusya aldı. Ocak ayında Rusya'dan yapılan ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 1 milyon 840 bin 312 ton olarak gerçekleşti. Rusya'yı 518 bin 931 tonluk ithalat hacmiyle Irak ve 335 bin 525 tonla Suudi Arabistan takip etti.

İç piyasadaki tüketim verileri incelendiğinde, yurt içi benzin satışlarında artış gözlemleniyor. Ocak ayında benzin satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 artarak 428 bin 812 tona ulaştı. Toplam petrol ürünleri satışları yüzde 0,7'lik hafif bir artışla 2 milyon 428 bin 286 ton olarak kayıtlara geçerken, motorin satışları yüzde 1,7 azalışla 1 milyon 861 bin 387 ton seviyesinde kaldı.

İHRACAT RAKAMLARINDA GENEL DÜŞÜŞ

EPDK verileri, petrol piyasasında ihracatın daraldığını ortaya koyuyor. Ocak ayında toplam ihracat yüzde 26,8 oranında düşerek 1 milyon 69 bin 949 tona geriledi. İhracat kalemleri arasında sadece havacılık yakıtlarında artış kaydedildi. Havacılık yakıtları ihracatı yüzde 7,9 artışla 452 bin 986 tona çıkarken, motorin türleri ihracatı yüzde 78,9 oranında azalarak 120 bin 307 tona düştü. Aynı dönemde denizcilik yakıtları ihracatı yüzde 61,8 düşerek 55 bin 823 ton, benzin türleri ihracatı ise yüzde 8,7 azalarak 39 bin 842 ton olarak gerçekleşti.

İhracat ve bazı ithalat kalemlerindeki düşüşe rağmen, Türkiye'nin rafineri petrol ürünleri üretiminde büyüme devam ediyor. Ocak ayında toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 13,6 artarak 3 milyon 252 bin 806 tona ulaştı. Üretim detaylarına bakıldığında, havacılık yakıtları üretimi yüzde 16,6 artışla 511 bin 781 tona, benzin türleri üretimi ise yüzde 12,8 yükselişle 473 bin 17 tona çıktı. Motorin türleri üretimi ise bu dönemde yüzde 7 azalarak 1 milyon 359 bin 11 ton olarak kayıtlara geçti.