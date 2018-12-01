Antalya’nın Gazipaşa ilçesi, Türkiye’nin tropikal meyve ambarı haline geldi. İlçede yaklaşık 17 tropikal ürün yetiştiriliyor. Muzdan sonra avokado ve ejder meyvesi üretiminde de öne çıkıyor. Toprağı ve ılıman iklimi ile bu ürünlerin yetişmesi için en elverişli bölge olan ilçede, daha fazla ülkeye ihracat için hiçbir engel yok. Üretici pazar desteği istiyor.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi, iklimi, toprağı, en çok da ona emek veren insanlarıyla fark yaratıyor. Tropikal meyve ambarı haline gelen ilçede passiflora, mango, litchi, pitaya gibi yaklaşık 17 tropikal ürün yetiştiriliyor.



Bir numaralı tropikal ürünü muz. O artık bizden biri. Şimdi ona avokado ekleniyor.



İlçe avokado yetiştiriciliğinde artık adından sıkça söz ettiriyor. Üreticiler yüksek verim için avokadoya gözü gibi bakıyor.



Bir diğer öne çıkan tropikal ürün Ejder Meyvesi…



O günden bugüne çok yol kat edildi. Üreticinin gelir kaynağı haline geldi. Tropikal çeşitlerin ticaretinin yapılabilmesi, fidan üretimleri için tescil çalışması yapıldı ve sonuç alındı. Ejder meyvesi, Türkiye’nin ilk tescillenmiş tropikal meyvesi oldu.



İçerdiği besin, mineral ve vitaminlerle oldukça faydalı olan Ejder meyvesinin üretiminde de dikkat edilecek noktalar var.



Ekilen her üründe verim alınan bereketli toprakların üreticilerinin tek isteği var.



ulusal.com.tr

