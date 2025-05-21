Türkiye'nin yatırım pozisyonu martta 270 milyar dolar açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı mart ayına ilişkin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı. Dünya Gazetesi'ne göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yıl sonuna göre yüzde 3,1 artışla 377,9 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde yükümlülükler yüzde 2,1 azalarak 648 milyar dolar seviyesine geriledi.

NET AÇIKTA 25 MİLYAR DOLARLIK DÜŞÜŞ

Bu gelişmelerle birlikte, Türkiye’nin net UYP açığı mart ayında 25,2 milyar dolar azalarak -270,1 milyar dolar oldu. Böylece net yatırım pozisyonunda son dönemin en dikkat çeken iyileşmelerinden biri yaşandı.

BANKALARIN DÖVİZ VARLIKLARI ARTTI

Varlık kalemleri incelendiğinde, bankaların döviz cinsinden efektif ve mevduat varlıkları yüzde 13,6 artışla 44,8 milyar dolara çıktı. Aynı zamanda doğrudan yatırımlar yüzde 3 artarak 73,3 milyar dolar, portföy yatırımları yüzde 6,8 artışla 4,2 milyar dolar, diğer yatırımlar yüzde 5,7 artışla 143,8 milyar dolar ve rezerv varlıklar yüzde 0,9 artışla 156,5 milyar dolara ulaştı.

Yükümlülük tarafında ise özellikle Merkez Bankası’nın mevduat yükümlülüklerinde dikkat çeken bir azalma yaşandı. Bu kalem yüzde 13,3 oranında düşerek 30,1 milyar dolara geriledi.

DOĞRUDAN VE PORTFÖY YATIRIMLARI DÜŞTÜ

Yıl sonuna göre yükümlülük alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar yüzde 9,2 düşüşle 165,2 milyar dolara indi. Bu gerilemede BIST 100 endeksindeki düşüş ve döviz kurlarındaki artış etkili oldu. Portföy yatırımları da yüzde 3,6 oranında azalarak 120,2 milyar dolara gerilerken, diğer yatırımlar yüzde 2,1 artışla 362,7 milyar dolara çıktı.