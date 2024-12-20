Türkiye'ye 'asgari ücreti fazla artırmayın' baskısı

Türk-İş'in 29 bin 583 lira asgari ücret talebi sonrası uluslararası finans kuruluşlardan Hükümete "asgari ücreti fazla arttırmayın" baskısı geldi.

Dilek Doğan Dilek Doğan
Türkiye'ye 'asgari ücreti fazla artırmayın' baskısı
Yayınlanma:

Morgan Stanley ve Deutsche Bank artışın yüzde 30-35 arasında sınırlı kalacağını belirtti. Sosyal Güvenlik uzmanları dış müdahalelerle ekonominin yönetilmek istendiğine dikkat çekti.

Türk-İş'in asgari ücret talebi sonrası uluslararası finans kuruluşları analizler paylaştı. Hükümete "asgari ücreti fazla arttırmayın" baskısı öne çıktı.

Morgan Stanley ekonomistleri, asgari ücret artışın yüzde 35’in altında kalacağını belirtti. Deutsche Bank ise yüzde 30 oranında bir artış beklediklerini kaydetti.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal ise, bu kuruluşların Türkiye'nin ekonomisini yönetmek istediklerine dikkat çekti.

Murat Bal, yapılmak istenen müdahalelere Hükümetin ve kurumların yanıt vermesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan asgari ücret ile ilgili Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da 1 ay önce yaptığı açıklamada yüzde 25 civarındaki bir asgari ücret zammının enflasyon görünümüyle uyumlu olacağını ifade etmişti.

Hükümet ücretli öğretmenlerin maaşını 20 gündür ödemediHükümet ücretli öğretmenlerin maaşını 20 gündür ödemediEkonomi

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Asgari ücret asgari ücret zammı
Günün Manşetleri
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'ye gidecek
Türkiye'ye 'asgari ücreti fazla artırmayın' baskısı
5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
"PKK terör örgütü ve uzantılarının raf ömrü tükenmiştir"
11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Tüketici güveninde artış yaşandı
Suriyelilerin geri dönüşü nasıl olacak?
Cani Semih Çelik'in ailesiyle ilgili yeni gelişme
ABD'den Türkiye'ye Gazprombank muafiyeti
Okan Buruk'tan Dybala açıklaması
Çok Okunanlar
Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu
Fenerbahçe yeni transferini duyurdu Fenerbahçe yeni transferini duyurdu
Zemheri ayı geliyor: 40 günlük soğuk... Zemheri ayı geliyor: 40 günlük soğuk...
Cani Semih Çelik'in ailesiyle ilgili yeni gelişme Cani Semih Çelik'in ailesiyle ilgili yeni gelişme
Gazeteci Fatih Altaylı'ya hapis cezası Gazeteci Fatih Altaylı'ya hapis cezası