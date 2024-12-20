Türkiye'ye 'asgari ücreti fazla artırmayın' baskısı

Morgan Stanley ve Deutsche Bank artışın yüzde 30-35 arasında sınırlı kalacağını belirtti. Sosyal Güvenlik uzmanları dış müdahalelerle ekonominin yönetilmek istendiğine dikkat çekti.



Türk-İş'in asgari ücret talebi sonrası uluslararası finans kuruluşları analizler paylaştı. Hükümete "asgari ücreti fazla arttırmayın" baskısı öne çıktı.



Morgan Stanley ekonomistleri, asgari ücret artışın yüzde 35’in altında kalacağını belirtti. Deutsche Bank ise yüzde 30 oranında bir artış beklediklerini kaydetti.



Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal ise, bu kuruluşların Türkiye'nin ekonomisini yönetmek istediklerine dikkat çekti.



Murat Bal, yapılmak istenen müdahalelere Hükümetin ve kurumların yanıt vermesi gerektiğini vurguladı.



Öte yandan asgari ücret ile ilgili Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da 1 ay önce yaptığı açıklamada yüzde 25 civarındaki bir asgari ücret zammının enflasyon görünümüyle uyumlu olacağını ifade etmişti.