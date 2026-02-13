Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırım 2025'te 13,1 milyar dolara ulaştı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Türkiye'nin 2025 yılı UDY verilerini değerlendirdi. Küresel yatırım ortamındaki belirsizliklere karşın Türkiye, yıl genelinde sergilediği performansla dikkat çekti. 2024 yılına kıyasla sağlanan yüzde 12,2'lik artış, Türkiye'nin uluslararası sermaye için güvenli bir liman olma özelliğini koruduğunu gösterdi.

HOLLANDA ZİRVEDE, E-TİCARET SEKTÖRÜ LİDER

Yatırımların ülke bazlı dağılımında Hollanda, 2 milyar 863 milyon dolarlık yatırımla ilk sırada yer aldı. Hollanda'yı 1 milyar 164 milyon dolarla Lüksemburg ve 1 milyar 138 milyon dolarla Kazakistan takip etti. Listenin devamında ise Almanya, ABD, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre, Birleşik Krallık ve İrlanda bulundu. Bu çeşitlilik, Türkiye'nin farklı coğrafyalardan yatırım çekme kapasitesini ortaya koydu.

Sektörel bazda bakıldığında, e-ticaret platformlarına yönelik ilginin etkisiyle toptan ve perakende ticaret sektörü öne çıktı. Bu sektör, yüzde 32'lik pay ve 3 milyar 52 milyon dolarlık yatırım tutarıyla 2025'in lideri oldu. İmalat sanayii yüzde 31 pay ve 3 milyar 20 milyon dolarla ikinci, bilgi ve iletişim sektörü ise yüzde 14 pay ve 1 milyar 308 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. Veriler, yatırımların üretim, ticaret ve teknoloji odaklı alanlarda yoğunlaştığını gösterdi.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından yayımlanan Küresel Yatırım Trendleri İzleme Raporu, 2025 yılında küresel doğrudan yatırımlarda temkinli bir toparlanma olduğunu, ancak bu artışın gelişmiş ülkelerle sınırlı kaldığını belgeledi. Rapora göre, gelişmekte olan ülkelere yönelik yatırımlar yüzde 2 oranında gerilerken, Türkiye yüzde 12,2'lik artışla negatif küresel eğilimden pozitif yönde ayrıştı. Bu başarıda; 2024'te duyurulan HIT-30 programı kapsamındaki projelerin başlaması, 2025'te teşvik sisteminde yapılan yeni düzenlemeler, İklim Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ve dijitalleşme adımları etkili oldu. Yatırımcılarla sürdürülen yakın diyalog ve öngörülebilirliği artıran politikalar da süreci destekledi.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI YATIRIMIN YÜZYILI YAPMA HEDEFİNDEYİZ"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin sunduğu yapısal avantajların ve reformların sonuç verdiğini vurguladı. Dağlıoğlu şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda Türkiye Yüzyılı'nı Yatırımın Yüzyılı yapma hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. 2025 yılında uluslararası teknoloji markalarının yatırımları ve Türkiye'deki teknoloji girişimlerine yapılan yatırımlar dikkat çeken alanlar oldu. Ayrıca imalat sektörü ve lojistik sektörüne yapılan yatırımlar ülkemizin küresel tedarik zincirlerindeki konumunu güçlendiren yatırımlar olarak öne çıktı. Türkiye güçlü üretim altyapısı, yetkin insan kaynağı ve stratejik konumuyla bugün yalnızca bölgesinin değil, 'dünyanın bağlantı noktası' olarak küresel yatırımcılar için cazibesini artırmaya devam etmektedir."