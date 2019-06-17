Ak Parti Hükümeti, özelleştirmeye kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye Şeker Fabrikaları'na ait Kastamonu, Van ve Erzincan’daki 3 taşınmaz için özelleştirme kararı verildi.

Türkşeker'in üç taşınmazı daha satılıyor.



Kastamonu, Van ve Erzincan’daki 3 şeker fabrikası için özelleştirme kararı alındı.



İhaleler, kapalı zarfta teklif alınması ve görüşmeler suretiyle yapılacak. Gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, açık artırma ile de sonuçlandırılabilecek. İhaleye son teklif verme tarihi 21 Haziran olarak belirlendi.



Türkşeker'e ait 25 şeker fabrikasından 13'ünün özelleştirme ihaleleri 24 Haziran seçimleri öncesinde yapılmıştı.



ulusal.com.tr