TürkTraktör Genel Müdürü Votta, "TürkTraktör olarak 2017’yi yeni bir rekor sonuç olan 49 bin 613 adetlik toplam satış ile kapattık. Bu sayede pazardaki payımızı da artırarak yüzde 49,3’e çıkardık." dedi.

TürkTraktör Genel Müdürü Marco Votta, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, TürkTraktör’ün 2017 yılına ait finansal sonuçlarını açıkladı.

TürkTraktör’ün, Ankara ve Erenler’de bulunan fabrikalarında 2017’de toplam 48 bin 302 adet traktör ve 38 bin 620 adet motorun üretim bantlarından indirdiğini belirten Votta, “Geçen sene traktör üretimini yüzde 5, motor üretimini ise yüzde 4 artırdık. TürkTraktör’ün 2017’de yaptığı bu üretim, yeni bir rekor olarak kayıtlara da geçti.” bilgilerini verdi.

Yurt içi satışlarını yüzde 12’lik bir artışla tarihinin en yüksek adedi olan 37 bin 590’a taşıdıklarını aktaran Votta, şirketin 2017 yılında 12 bin 23 yurt dışı satış adedine ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"TürkTraktör olarak 2017’yi yeni bir rekor sonuç olan 49 bin 613 adetlik toplam satış ile kapattık. Bu sayede pazardaki payımızı da artırarak yüzde 49,3’e çıkardık. Satış adetlerinde yaşanan yüzde 7’lik bu artışla, toplam ciroda da başarılı bir yükseliş sağladık. 2017 senesini 4 milyar 215 milyon TL toplam ciro ile kapattık. Bu sonuçla ciromuz geçtiğimiz yıla göre yüzde 22 arttı. TürkTraktör’ün 2017’deki brüt karı 731 milyon TL, brüt kar marjı yüzde 17,3 olarak gerçekleşirken, faaliyet karı 423 milyon TL ve FAVÖK tutarı 492 milyon TL oldu. Şirketin faaliyet kar marjı ve FAVÖK marjı ise sırası ile yüzde 10 ve yüzde 11,7 olarak gerçekleşti. Şirketin 2017 yılında elde ettiği sonuçlarla birlikte net karı ise 321 milyon TL olarak gerçekleşti.”



“Türkiye’nin toplam traktör ihracatının yüzde 87’sini tek başımıza gerçekleştirdik”

Geçen yılı hedeflerini gerçekleştirdikleri bir sene olarak tamamlamaktan gurur duyduklarını ifade eden Votta, elde edilen sonuçlara ilişkin şu bilgileri verdi:

“Türkiye traktör pazarı 2017’de yüzde 4 artış ile 72 bin 949 adede çıktı. Biz de pazarın üzerinde bir büyüme yakalayarak yüzde 7’lik bir artış ile yeni bir rekora imza attık. Türkiye’nin toplam traktör üretiminin yüzde 67’si fabrikalarımızda yapılıyor. Her 4 traktörden birini ise yurt dışı pazarı için üreterek, Türkiye’nin toplam traktör ihracatının yüzde 87’sini tek başımıza gerçekleştirdik. Sektörde bugüne kadar elde ettiğimiz başarılarımızın ardında daima tarımı ve çiftçimizi geliştirmek üzere farklı birçok alanda yaptığımız yatırım ve çalışmalarımız yatıyor. Bu yaklaşımımız ise bize son 31 senede, 11 yılı kesintisiz olmak üzere, 19 kez pazar liderliğini getirdi. Bu sayede güven ortamı oluşturduğumuz bir pazarda, 2017 yılında tarihimizde bir ilk olarak 3 ve 2 yıl vadeli toplam 150 milyon TL nominal değerli tahvil ihracımızı da gerçekleştirdik.”

“Yeni nesil Tier 4 traktör motoru üretimini de gerçekleştirdik”

Çiftçilerin talep ve ihtiyaçlarını dinleyerek bu beklentileri gelişmiş teknolojiyle harmanladıklarını söyleyen Votta, pazara New Holland ve Case IH markalı yeni traktör serilerini ve bu markaların ekipmanlarına ek olarak TürkTraktör markalı yeni tarım ekipmanlarını da sunduklarını söyledi.



Traktör, ekipman ve iş makinelerine sahip olma imkanını artırmak ve alternatif bir yol sunmak için sektörde bir ilk olan TürkTraktör Finans hizmetini de 2017 yılında devreye aldıklarını belirten Votta, şöyle konuştu:

“Müşterilerimiz bayilerimizden kredi imkanını yerinde ve anında elde ederek, hızlı ve pratik bu çözümün rahatlığını yaşadılar. Sonuçlara da bakıldığında aynı kanaldan yapılan ve yıllık yüzde 8 olan traktör satış oranı, TürkTraktör Finans ile yüzde 20’lere kadar çıktığını görüyoruz. Dünya Klasında Üretim metodolojsi ile sürdürdüğümüz çalışmalarımız ile Erenler fabrikamız sadece 3 yıl gibi çok bir kısa süre de Bronz Fabrika unvana sahip oldu. Türkiye’de sektöründe yine bir ilk olan ve Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yeni nesil Tier 4 traktör motoru üretimini de gerçekleştirdik. Bu motorların olduğu traktörlerimizi de 2018’in ilk çeyreğinde ihraç edeceğimizi gururla söyleyebilirim.”

“Günde 9 adet traktör kazası meydana gelmekte”

Marco Votta, tarımda verimlilik artışının artık çok daha büyük bir önem arz ettiğine dikkati çekerek, bunun için Türkiye’de bilinçli çiftçi profilinin artırılarak, tarımda dijital dönüşümün desteklenmesinin kaçınılmaz olduğuna değindi.



Votta şöyle konuştu:

“Çiftçilerimize yenilikçi, verimliği artıran ve bilgiye ulaşımı kolaylaştıran hizmetler sunmaktayız. Sektördeki ilk çağrı merkezinin sahibiyiz, 11 senedir hizmet veriyoruz. Ancak değişimi görüp, var olanla yetinmeyerek, web üzerinden talep, şikayet ve soruların interaktif bir ortamda alındığı ‘Canlı Destek’ hizmetimizi açtık. Bunun yanı sıra tarımda ‘Asistan’ dönemini başlatarak, başta çiftçiler olmak üzere uygulamayı kullanan herkesin sosyal ve iş hayatının daha verimli planlayabilmesine destek oluyoruz. Hava durumundan sektörel haberlere ve tarlalarına ektikleri ürünlerin fiyatlarına kadar birçok farklı bilgiye, eğitim videolarına ulaşabildikleri, bölgeye en yakın servisten randevu alabildikleri mobil cihazlar için ücretsiz bir aplikasyon çıkardık.”

Herhangi bir kar amacı olmadan, tarımın ve çiftçinin gelişimi için yeni bir sosyal sorumluluk projesi olarak başlattıkları Bilinçli Çiftçi Güvenli Tarım Hareketi’ne dair bilgi veren Votta, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bugüne kadar her sattığımız traktör sahibine satış sonrası servislerimiz yeni traktör teslimatında kullanım ve bakım eğitimleri veriyordu. Ancak Türkiye çapında alınan istatistikler şunu gösteriyor ki, günde 9 adet traktör kazası meydana gelmekte. TÜİK’in 2016 verilerine baktığımızda 3 bin 263 kazanın 245’i ölümle sonuçlanmakta. Hem can hem de mal kaybına yol açan bu kazalar aynı zamanda tarımdaki üretimi de düşürüyor.Hiçbir şeyin insan hayatından daha önemli olmadığına bir kez daha dikkati çekmek üzere başlattığımız ‘Bilinçli Çiftçi, Güvenli Tarım Hareketi’ ile güvenli traktör sürüş ve ekipman kullanımı eğitimlerinden, farklı alanlarda gerçekleştireceğimiz farkındalık yaratma çalışmaları planlıyoruz.”



“Traktör yaşı 10 yaş ve üzerindeyse kredinin vadesi 96 aya kadar uzatılabiliyor”

TürkTraktör Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Ahmet Canbeyli ise TürkTraktör’ün bu yıl için temettü teklifinin 300 milyon TL olduğunu açıkladı.

Bu yıl yeni bir halka arz planlamadıklarını anlatan Canbeyli, bu yıl pazarda herhangi bir küçülme beklemediklerini kaydetti.Türkiye’de çiftçiye sağlanan mazot desteğinde artış görüldüğünü belirten Canbeyli, çiftçiye sağlanan sürdürülebilir destekleri her zaman desteklediklerini anlattı.

Ağustos ayında getirilen traktör yaşı düzenlemesinin çiftçiye kolaylık sağladığını anlatan Canbeyli, “Traktör yaşı 10 yaş ve üzerindeyse bunların yenisiyle değiştirilmesi durumunda kullanılacak kredinin vadesi 96 aya kadar uzatılabiliyor. Bu önemli. Çünkü mevcutta 5 yıl olan kredi vadesi bir anda 8 yıla çıkabiliyor. Diğer yandan önceden kredi başvurularını traktör bayileri yapabiliyordu. Şimdi ise Ziraat Bankası artık tüm kredi başvurularının doğrudan çiftçiler tarafından yapılmasını ve öz kaynak tutarının da bankaya yatırılmasını istiyor.” bilgilerini verdi. ​